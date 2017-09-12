Жительница Галичского района, которая родилась при царе, отмечает 100-летний юбилей

|
1. Условия участия в программе «Я — репортер»
Редакция интернет-портала Kрым.news.ru принимает от пользователей портала фото и видео материалы,истории, касающиеся жизни города Пензы и Пензенской области. Это могут быть фотографии с интересных мероприятий, записи с видеорегистраторов, любопытные наблюдения за жизнью костромичей, необычные происшествия на улицах города.
На усмотрение редакции материалы выкладываются на странице «Я — репортер». Лучшие материалы могут быть использованы, как источник информации, для публикаций в ленте новостей Костромы. Один раз в месяц (30 числа текущего месяца) редакция определяет автора самой интересной новости и выплачивает ему гонорар в размере 1000 рублей.
2. Присылаемый материал
При отправке материалов вам необходимо сообщить следующую обязательную информацию: время и место события; описание события, — расскажите, что именно происходит на фото или видео, и что вы думаете об этом; свои контакты (электронную почту, ICQ или номер телефона) для оперативной связи с вами в случае необходимости.
Технические требования к присылаемым материалам
Доступные для загрузки форматы
По возможности мы всегда рады сообщить нашему читателю, что его новость опубликована, а также поблагодарить его за участие. Если ваша новость подтверждается и является актуальной – ищите ее в ленте новостей.
Мы надеемся, что сумеем найти взаимопонимание со всеми нашими «Я — репортерами», готовы к сотрудничеству и обмену идеями. С развитием рубрики постоянные «Я — репортеры» будут получать особые права.
3. Соглашение с автором
Загружая свои материалы на страницу «Я – репортер», вы выражаете согласие с условиями предоставления материалов. Без вашего согласия присланные материалы не могут быть использованы. Присланные материалы не возвращаются. Отбор материалов для публикации осуществляется редакцией. Мы не гарантируем, что все присланные материалы будут опубликованы на сайте.
Поделиться новостью
Если у вас есть новость, интересное фото, запись с видеорегистратора, любопытное наблюдение из жизни нашего города или вы стали свидетелем происшествия, пожалуйста присылайте ваш материал.
Вернуться назад / 00 0000, :, K1NEWS.RU Сообщить нам новость
Жительница Галичского района, которая родилась при царе, отмечает 100-летний юбилей
Пенсионерка проработала в колхозе более 40 лет.
Фото: «Галичские известия».
В Галичском районе сегодня поздравляли со столетием Нину Сачкову, сообщает газета «Галичские известия». Она родилась еще при царе Николае Втором, в 1915 году.
«Родившись в деревне Доронино Кадыйского района, она всю жизнь жила и работала на родной земле. С детских лет стала колхозницей, трудилась наравне со взрослыми. Во время войны уже была бригадиром, ждала вестей от молодого мужа с Ленинградского фронта и старалась, как могла, помогать своей семье. Четверых детей Нина Сергеевна родила своему мужу. Комиссовавшись по ранению, Алексей Иванович, как и многие фронтовики, рано ушёл из жизни», - рассказывает издание о юбилярше.
Сейчас жива только одна дочь Нины Сергеевны. Зато у нее множество внуков и правнуков. Три года назад пенсионерку перевезли на жительство в Галичский район. У своего внука и его семьи она встречает свой сотый день рождения.
Главные события
Это интересно
Тайны костромского моста
12 Сентября 2017, 17:22
Восемь самых худших свиданий
12 Сентября 2017, 11:02
Рабочий Виктор СИЛИВОНЧИК, сорвавшийся с опоры моста через Волгу: "Хотелось бы пройти полный курс реабилитации, чтобы меня не бросили"
12 Сентября 2017, 10:30
Флагман костромской деревообработки
15 Сентября 2017, 09:25
Последние новости k1news.ru