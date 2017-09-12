Шарьинцы любят садиться за руль пьяными

|
1. Условия участия в программе «Я — репортер»
Редакция интернет-портала Kрым.news.ru принимает от пользователей портала фото и видео материалы,истории, касающиеся жизни города Пензы и Пензенской области. Это могут быть фотографии с интересных мероприятий, записи с видеорегистраторов, любопытные наблюдения за жизнью костромичей, необычные происшествия на улицах города.
На усмотрение редакции материалы выкладываются на странице «Я — репортер». Лучшие материалы могут быть использованы, как источник информации, для публикаций в ленте новостей Костромы. Один раз в месяц (30 числа текущего месяца) редакция определяет автора самой интересной новости и выплачивает ему гонорар в размере 1000 рублей.
2. Присылаемый материал
При отправке материалов вам необходимо сообщить следующую обязательную информацию: время и место события; описание события, — расскажите, что именно происходит на фото или видео, и что вы думаете об этом; свои контакты (электронную почту, ICQ или номер телефона) для оперативной связи с вами в случае необходимости.
Технические требования к присылаемым материалам
Доступные для загрузки форматы
По возможности мы всегда рады сообщить нашему читателю, что его новость опубликована, а также поблагодарить его за участие. Если ваша новость подтверждается и является актуальной – ищите ее в ленте новостей.
Мы надеемся, что сумеем найти взаимопонимание со всеми нашими «Я — репортерами», готовы к сотрудничеству и обмену идеями. С развитием рубрики постоянные «Я — репортеры» будут получать особые права.
3. Соглашение с автором
Загружая свои материалы на страницу «Я – репортер», вы выражаете согласие с условиями предоставления материалов. Без вашего согласия присланные материалы не могут быть использованы. Присланные материалы не возвращаются. Отбор материалов для публикации осуществляется редакцией. Мы не гарантируем, что все присланные материалы будут опубликованы на сайте.
Поделиться новостью
Если у вас есть новость, интересное фото, запись с видеорегистратора, любопытное наблюдение из жизни нашего города или вы стали свидетелем происшествия, пожалуйста присылайте ваш материал.
Вернуться назад / 00 0000, :, K1NEWS.RU Сообщить нам новость
Шарьинцы любят садиться за руль пьяными
Таковы наблюдения местных инспекторов ГИБДД и полицейских
Фото: из открытых источников.
Жители Шарьи часто «попадаются» пьяными за рулем. Причем многие – раз за разом. С начала года сотрудниками органов дознания МО МВД России «Шарьинский» возбуждено уже 23 уголовных дела в отношении водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба УМВД России по Костромской области.
Очередного нетрезвого водителя задержали накануне.
30-летний шарьинец ранее уже привлекался за пьяное вождение и к административной, и к уголовной ответственности. Но привычек своих не бросил. В этот раз «Алкотестер» показал наличие в его крови 0,81 промилле алкоголя. Вины своей он отрицать не стал. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Минимальное наказание по этой статье – штраф 200 тысяч рублей.
Главные события
Это интересно
Тайны костромского моста
12 Сентября 2017, 17:22
Восемь самых худших свиданий
12 Сентября 2017, 11:02
Рабочий Виктор СИЛИВОНЧИК, сорвавшийся с опоры моста через Волгу: "Хотелось бы пройти полный курс реабилитации, чтобы меня не бросили"
12 Сентября 2017, 10:30
Флагман костромской деревообработки
15 Сентября 2017, 09:25
Последние новости k1news.ru