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На строительной площадке ЖСК «Молодёжный» сгорел башенный кран
Находящаяся на высоте нескольких метров кабина спецтехники выгорела полностью.
Фото:
Вечером 13 января в Костроме сгорела кабина башенного крана марки КБ 4051 "А"1990 года выпуска, сообщили корреспонденту портала К1NEWS.RU в пресс-службе регионального управления МЧС России. Возгорание произошло в районе Соловьиной и Бульварной улиц Костромы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Костромской области, причины, виновник и ущерб возгорания спустя сутки не прояснились. Учитывая, что кабина башенного крана на действующей строительной площадке – место довольно труднодоступное, вероятнее всего речь идёт о неосторожном обращении с огнём или нарушении техники безопасности кем-то из работников.
Однако не исключаются и другие версии. Совсем недавно вокруг ЖСК «Молодёжный», в строительстве которого и задействован сгоревший башенный кран, разгорелся громкий скандал. Местные жители, якобы, протестовали против застройки в этом месте, из-за расположенного рядом родника. Впрочем, на вопрос, были ли на месте пожара обнаружены признаки поджога, в МЧС ответа не дали. Продолжается проверка.
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