В Успенской Тетеринской пустыни Нерехтского района нередко мироточат иконы. Инокиня Варвара, благочинная Успенской Тетеринской пустыни, и игумен Антоний нам не только подробно об этом рассказали, но и показали мироточащие иконы. Побывав однажды в храме Тетеринской пустыни, люди туда хотят вновь вернуться. Причем притягивает в этот небольшой женский монастырь какая-то необъяснимая атмосфера этого удивительного места. Кроме того, в храме периодически мироточат разные иконы. Самое первое чудо мироточения здесь связано с Владимирской иконой Божьей Матери, которую особо почитают и считают чудотворной. Было это двенадцать лет назад, 3 июня 2004 года. Произошло чудо, когда всех насельниц Костромского Знаменского монастыря перевели в село Тетеринское. Первая литургия была на день празднования Владимирской иконы Божьей Матери. После литургии мы заметили, что под стеклом на иконе проявились капли. Ситуация сама по себе необычная, ведь в одинаковых условиях находятся все иконы. Мы об этом чуде рассказали матушке, - вспоминает мать Варвара. Спустя некоторое время замироточил и крест. Миро заметили на предстоящем распятию изображении Иоанна Богослова. Инокиня Варвара посчитала это не чем иным, как знаком свыше. Впрочем, судите сами. В 2004 году в Костромской епархии решили переселить из одного монастыря в другой трех игумений с монахинями. Полный состав Знаменского монастыря из Костромы тогда перевели в Успенскую Тетеринскую пустынь Нерехтского района. Поначалу было достаточно трудно. Дошло до того, что игумения Вера, переведенная в Макарьев, решила вернуться на обжитое место в Тетеринское, поскольку ей не понравилось на новом. Она позвонила матушке Феофании в Тетеринское и сказала, что возвращается. Все были в полном недоумении. Что делать? И вот сестры зашли в церковь, стали молиться и тут увидели стекающие капли на изображении Иоанна Богослова на этом старинном распятии. Это был знак милости, что все разрешится нормально. Господь смилостивился к ним, и не потребуются бесконечные переезды. Им было показано через такое чудесное явление, что все-таки они не просто так были переведены сюда, в это село. Хотя поначалу городским сестрам пришлось нелегко: им пришлось учиться и жить в сельской местности, и коров доить. Мироточение Иоанна Богослова было как знак Божий, что мы должны остаться здесь, - считает инокиня Варвара. Любопытно, что здесь было мироточение и в прошлый Великий пост. Более того, появились крошечные, еле заметные капельки мира и в наш приезд прошлой осенью. Это ли не настоящее чудо? Постоянно мироточит Владимирская икона, написанная в начале 19-го века. Отец Антоний поначалу просто стирал миро, чтобы это не привлекало лишнего внимания молящихся, а оно вновь появлялось. Причем миро было необычное, смолянистое, без запаха. Появляется миро и на Иверской иконе Божьей Матери. Она почему-то мироточит перед войнами. Так, когда началась война на Украине, икона настолько сильно мироточила, что даже пришлось вату подкладывать. Первый раз эта икона замироточила, когда началась война с Грузией. Сейчас икона «молчит», мы следов от мира не увидели, хотя когда-то от звезд на одеждах Богородицы текли целые струйки благоуханного вещества. Впрочем, это и хорошо, что сейчас святыня не мироточит. В то же время в храме «плакала» также современная икона Александра Свирского, написанная в Свирском монастыре и освященная на мощах святого. Для обитателей монастыря мироточение – всегда откровение. На иконе Александра Свирского люди заметили два потока мира, стекающего прямо с головы. Несколько лет назад мироточила в течение лета Боголюбская икона Божьей Матери, находящаяся в часовне, построенной на месте явления этой иконы. Причем в часовне находится компьютерная репродукция явленной иконы. На полу под киотом заметили целые лужицы прозрачной маслянистой жидкости, поэтому даже приходилось подкладывать полотенце, чтобы миро с киота не капало на пол. Все, кто приходил в часовню, тогда помазывались. Если бы не было явного действия благодати Божией, то никаких бы чудес не происходило. Я читала, что явление мироточения выходит за пределы материального мира, - особо отметила инокиня Варвара. Всякие чудесные явления посылаются Богом в наш мир для утверждения многих в истинности веры, для утешения и духовной поддержки перед предстоящими скорбями или для предупреждения нас от неправильного выбора в нашем жизненном пути. Иконы мироточат, когда люди ведут себя неправильно, и Господь в этом предупреждает и дает возможность подумать, - пояснил игумен Антоний. Господь оказывает нам особую милость Ильинская церковь в селе Яковлевское Костромского района – это живая история России. Это история, которую чудом сохранили стены и купола храма, росписи стен, лестницы колокольни, узорчатые плиты, которыми вымощен пол. Ильинский храм построен в 1768 году. Его колокольня построена по проекту выдающегося зодчего Степана Воротилова – одаренного архитектора-самоучки, который украсил костромскую землю множеством храмов и гражданских зданий. Колокольня Ильинской церкви – это «младшая сестра» утраченной колокольни костромского кремля, поражавшей современников своими размерами и изящной красотой. Долгие годы эта церковь была закрыта. От сырости и холода уникальные фрески Ильинского храма стали разрушаться - и к 1990 году, когда церковь была возвращена людям, казалось, были утрачены безвозвратно. Но, с помощью Божией, умелые руки реставраторов, рабочих, прихожан мало-помалу отвоевывали у мерзости запустения один уголок храма за другим. К настоящему времени реставрационные мероприятия уже близки к завершению. Любопытно, что и в этой церкви пять лет подряд мироточила икона святой блаженной Ксении Петербуржской. Об этом нам рассказал отец Александр, настоятель Ильинской церкви села Яковлевское Костромского района. Эта икона мироточила с 1995-го по 1999 год. Причем она вовсе не старинная. Ее подарил отцу Георгию Эдельштейну его знакомый художник-иконописец. Икона пока находится в Ильинской церкви, хотя отца Георгия перевели в другой приход. Чудесное явление мироточения заметили прихожане. Икона неожиданно стала как-то блестеть. На это обратили внимание, подошли поближе и с удивлением обнаружили, что местами она покрылась каким-то легким маслянистым налетом. Миро было бесцветное, практически без запаха. Хотя некоторые очевидцы этого необычайного события все-таки чувствовали какой-то запах. Закономерности в мироточении не было: то на иконе Ксении Петербуржской было много миро, а то - и совсем мало. Иногда и вовсе икона стояла абсолютно сухая. По просьбам верующих в храме читали акафисты. Порою во время молитвы на иконе появлялись маслянистые капельки, которыми совершали помазание тех, кто в это время молился в храме. Церковь в то время посетило много людей. Это особая милость Божия в наших человеческих немощах. Кому облегчение в болезни, кому в борьбе со страстями, а в целом – это утверждение в вере. Укрепляя человека через подобные чудесные явления, мы видим заботу Бога о мире, который Он доверил человеку и желает видеть в нем соработника и созидателя по примеру своего Творца, - подчеркнул отец Александр «Плакала» и икона «Неупиваемая чаша» в селе Здемирово Красносельского района. Об этом нам по телефону рассказал протоирей Алексий Розин. Он, профессиональный художник, имеющий опыт иконописания, по просьбе своих прихожан написал список с чудотворной иконы «Неупиваемая чаша». Причем, по словам самого Алексея Розина, работа шла очень тяжело: «Икона писалась с огромной душевной болью. Многие люди страдают страшными недугами». Икона была установлена в 2002 году в храме Ильи Пророка, где служит отец Алексий. С тех пор там стали происходить настоящие чудеса. Многие местные жители бросили пить. Кроме избавления от пьянства верующие получают и исцеление. Люди перед «Неупиваемой чашей» молятся об исцелении от пьянства, наркомании и табакокурения. Прихожане с удивлением заметили, что икона мироточит! Сначала появились небольшие капельки, а потом стали стекать целые потоки. Миро было бесцветное и без запаха. Его использовали для помазания. Валентина ФАДЕЕВА. Фото Николая Суворова. «Народная газета» №12 (892) от 29.03.17.