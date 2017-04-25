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Похоже, предстоящие выходные костромичи смогут провести на дачах.
Новости Костромы
Заявление Великобритании, о том, что она имеет право на превентивный ядерный удар,
Бывший президент США Барак Обама впервые после ухода с поста главы государства в
У Кремля нет оснований полагать, что Рамзан Кадыров предоставил Путину недостове
«Роснефть» не будет продавать властям Чечни свои региональные активы и останетс
Глава же Крыма Сергей Аксёнов настаивает на проведение очередного совета наблюда
К 30 апреля воздух прогреется до +25.
Праздничные мероприятия продлятся здесь с 1 по 5 число.
Артистка направлялась в Киев, чтобы проведать заболевшую дочь.
В Крыму прошёл республиканский субботник.
Мусор не довозили до полигона с целью экономии на транспортных расходах.
Ещё пятеро серьёзно пострадали.
Она преподаёт географию в средней школе №7 Симферополя.
Трагедия произошла в Бахчисарайском районе.
Раскопки здесь ведутся на протяжении нескольких месяцев.
Движение по ней перекроют из-за ежегодного праздника, проводимого здесь.
Остановочные павильоны должны быть обновлены к майским праздникам.
По его мнению, пик миграции наступит после запуска Крымского моста.
Для остальных проезд будет перекрыт.
Ученые из Эдинбургского университета в Великобритании нашли каменные столбы с вырезанными на них рисунками, символизирующими,
Синоптики ввели в Красноярске режим «черного неба», он будет действовать самое меньшее до вечера 26 апреля. Также было объявл
Главный редактор южноафриканского сайта The Huffington Post уволилась после того, как в интернет-газете была опубликована кол
КНДР провела крупные артиллерийские стрельбы в рамках учений. Как передает «Ёнхап», так Пхеньян отметил 85-летие со дня основ
Дочь американских актеров Алека Болдуина и Ким Бейсингер опубликовала на своей странице в соцсети Instagram снимок, на которо
Ученые из Университета Хайлендс (США) обнаружили новое полезное свойство ходьбы. Она, как доказали авторы исследования, спосо
Губернатор японской префектуры Акита Сатакэ Норихиса рассказал о том, как живется коту, подаренному президентом России Владим
В сети активно обсуждают опубликованное в Twitter полиции города Уайоминг фото сосломанного зонтика для коктейлей, который ст
США намерены сократить финансовую помощь Украине на 68,8 процента, об этом пишет Foreign Policy, ссылаясь на бюджетный докуме
Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом. Сирийский лидер поблагодарил Региона
Власти штата Орегон, США установили, что жертвой убийства в округе Бентон стала гражданка РФ. Ее зовут Анна Репкина, ей было
Лица
- Елена ШИШКИНА: «После работы в ЮКОСе я убирала мусор на костромской набережной»
- Наталия БОБКОВА: «Кукла - как инструмент, к ней нужно привыкнуть»
- Андрей ШУРКАНЦЕВ: Я в дружинники пошел!
- Надежда ТОРЛОПОВА: «Хочется работать, ходить в гости, красиво выглядеть»
- Света ЯКУДЗА: «В планах - забить все!»
- Александр ПУСТОТИН :«Мы намерены увеличить свою долю в кредитовании малого и среднего бизнеса»
- Юрий АСТАХОВ: «Я с семи лет - внештатный работник следственного отдела»
- Аня ЧАЙКОВСКАЯ: «У меня нет цели набрать миллион подписчиков»
- Виктор ТЫЧИНА: «Жизнь врага ничего не значит, жизнь своего – бесценна»
- Сергей Чернышов: «Оценку удовлетворительно мы заслуживаем»
Главные темы
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Костромскому музыкальному колледжу – 60 лет24 Апреля, 15:50
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Стиллавин ввязался в медвежью торговлю24 Апреля, 10:07
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Кострома, тебе везёт!20 Апреля, 16:14
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Памятка по антитеррористической безопасности19 Апреля, 10:59
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Сергей Стиллавин становится трейдером11 Апреля, 12:35
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Что доводит подростков до самоубийства?20 Марта, 15:05
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Председатель совета МКД, или Кто делает дом лучше, теплей и уютней?17 Марта, 11:55
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Травмы зимой10 Февраля, 11:23
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Сергей Стиллавин меняет профессию3 Марта, 14:28
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«Волгореченскрыбхоз»: рыба не подскажет, что ей требуется, ее просто надо знать, понимать и любить21 Февраля, 17:49
Планы перевыполнены, но качество страдает.
По маршрутам пустят дополнительный транспорт.
С каждым годом растет число пострадавших от укуса клеща. В Костромской области в прошлом году таких случаев было более четырех тысяч. Только в Костроме за помощью обратилось 1274 человека. В этом году – ранняя весна. Многие уже посещают дачные участки, в Вербное воскресенье были на кладбище. Поэтому первые пациенты с укусами клещей уже появились. Это два мальчика из Костромского района, один из деревни Рыжово, второй – из села Яковлевское. Третья – женщина, гостья из Прибалтики. Вездесущие твари Рассказывает Александр Тащилин, заведующий травмпунктом «Городской больницы г. Костромы»: Клещи плохо переносят прямые солнечные лучи и сухой воздух. Их активность проявляется в тёплое время года, максимальна - при температуре 10-15 градусов. В течение сезона может быть два пика активности клещей: апрель-июль и конец августа – начало сентября. Самые «клещеопасные» месяцы – это апрель, май и июнь. Количество пациентов возрастает в разы! В прошлом году в травмпункт в апреле с укусом клеща обратился 91 человек, а в мае – уже 698! В июне 2016 года укушенных было 303 человека, а в июле – 123. Ареал распространения клещей довольно широкий, их много везде – это не только леса, но и парковые зоны, поля. Зеленые территории города стараются обработать, но костромичи приносят на себе клещей даже из Берендеевки, очень многие «ловят» их в садах, на приусадебных участках. Клещ проникает под одежду и ищет подходящее место для присасывания. Укус клеща безболезненный из-за содержащегося в слюне обезболивающего вещества, поэтому часто остаётся незамеченным. Присасывание чаще происходит в область шеи, груди, подмышечных впадин и паховых складок. Вместе со слюной заражённые клещи передают человеку возбудителей болезней: вирусы клещевого энцефалита, боррелии, эрлихии, анаплазмы. Чем дольше клещ находится в теле человека, тем выше шанс заболеть. Бывает, что их обнаруживают на себе люди, которые даже не могут пояснить - откуда они. Клещей можно подцепить и… в маршрутном такси. Едет там, например, лесник или рыбак, а рядом люди сидят. Клещи могут переползти на соседа. Надо быть предельно внимательным. И когда приходишь из леса, сада, с кладбища – обязательно все осмотреть, снять одежду, все стряхнуть. Тащить или не тащить? Самое главное, когда обнаружишь на себе клеща, – не паниковать, не устраивать истерики. Якобы народные средства - мазание маслом, обвязывание ниткой и т.д. ни к чему не приводят. Только нам сложнее потом клеща вытащить. Лучше доверить удаление клеща профессионалам – врачам хирургических кабинетов поликлиник в дневное время и травматологам травматологической поликлиники в вечернее время и в выходные дни. Лучше не пытаться самим вытащить клеща. Обычно это заканчивается довольно плохо. Клещ обрывается, и его уже невозможно сдать на анализы, проверить его на наличие вирусов, которые он переносит. И если у человека нет страховки от укуса клеща – он рискует собственным здоровьем и жизнью. И должен сам идти покупать препарат иммуноглобулин. Это дорого. Одна ампула лекарства в этом году стоит 700 рублей. Но она рассчитана на 10 килограмм веса. И если мужчина, например, весит 100 килограмм – ему надо 10 ампул, то есть надо израсходовать 7000 рублей! Всю дозу вакцины вводят однократно, в разные места, внутримышечно. Клещей на анализ принимает центральная лаборатория на улице Профсоюзной, «ДНК–лаборатория» на улице Симановского. И лаборатория центра гигиены и эпидемиологии (ул. Свердлова, 23). Часто обращаются костромичи с разорванными клещами, видимо, после попытки удалить их самостоятельно. Если после удаления тела клеща у человека осталась в месте укуса головка – ничего страшного. Она, как говорит специалист, выходит сама по мере отслаивания слоев эпидермиса кожи. Если же ее можно прихватить (она торчит) – ее можно вытащить. Но головку нельзя вытаскивать с помощью иголки или скальпеля – это может нанести тканям большой вред. Это место просто смазывают зеленкой. В таких случаях надо обязательно делать прививки, ведь в этом случае нельзя клеща исследовать. А что делать, если НЕТ возможности обратиться в травмпункт или к любому медику? Александр Владимирович рекомендует: «В аптеках сейчас продаются специальные пластиковые приспособления, похожие на кочергу с раздвоенным концом. Оно вставляется и можно прихватить клеща за заднюю часть, потом по часовой стрелке его вывернуть – очень удобно! Если дома есть пинцет или, вдруг, такой медицинский инструмент, как москит (зажим), – их тоже можно использовать. Прихватить и аккуратно, без надрыва, без вздергивания вывернуть клеща по часовой стрелке и поднять. Клещ будет удален, останется целым, его можно будет принести в лабораторию. Обязательно сохраняйте клеща! Его надо положить на влажную салфетку и поместить ее в сухую чистую емкость, затем отнести на исследование в иммунологическую лабораторию 1-й городской больницы. Для исследования клещ должен быть целым! С точностью 97-98% в лаборатории определят, содержит ли клещ вирус энцефалита. Исследование на вирус клещевого энцефалита стоит 320 рублей. 460 рублей – стоимость анализа на вирус клещевого энцефалита и боррелии. 945 рублей стоит исследование на все виды возбудителей (вирус клещевого энцефалита, боррелии, эрлихия, анаплазма)». Прививки детям и застрахованным – бесплатно Александр Владимирович уточняет: «Если человек застрахован от укуса клеща, ему нужно прийти в травмпункт, предъявить страховой полис на случай укуса клеща. В этом случае и исследование клеща на вирус, и введение иммуноглобулина, и лечение проводятся за счёт страховой компании, для больного (укушенного) – бесплатно. Страхованием «от клеща» сейчас занимаются многие компании, стоит страховки от 190 до 250 рублей. Клеща мы удалим, заберем и сами отправим на анализ. Пациент получает номер телефона, по которому ему нужно звонить, чтобы узнать результаты. Если результат положительный, клещ является носителем боррелиоза или энцефалита, человеку нужна профилактика. В случае наличия в клеще вируса клещевого энцефалита – это будет профилактическое введение противоклещевого иммуноглобулина. А если обнаружены боррелии или эрлихия – химиотерапия антибиотиками в течение пяти дней. В травмпункте прививки не делают, мы даем направление». Иногда страховые компании пользуются неосведомленностью родителей и предлагают застраховать детей. Надо помнить, что для детей до 18 лет удаление клеща и прививка бесплатна. Иммуноглобулин – в первые три дня Почему же опасны клещи? Рассказывает Эльвира Колесниченко, заведующая инфекционным отделением 1-й горбольницы: На территории России клещи передают шесть видов клещевых инфекций, три из них распространены в Костромской области – это клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз и эрлихиоз. По заболеваемости клещевым боррелиозом Костромская область занимает второе место после Томской! Но не все клещи заражены. В нашей области в среднем на 100 клещей одиннадцать содержат вирус энцефалита Клещевой энцефалит – очень серьёзное заболевание, которое может привести к инвалидности и даже смертельному исходу. Инкубационный период – от 3 до 30 дней, в среднем 7-12 дней. Возможен «молочный» путь передачи – через некипячёное козье или коровье молоко. Болезнь начинается остро – с повышением температуры до 38-40 градусов, резкой головной боли, покраснения шеи, груди, лица. Появляется светобоязнь, может быть тошнота, рвота, боли во всём теле, бессонница. Высокая температура держится 3-5 дней, в случае заражения через молоко возможна вторая волна лихорадки. Дальнейшее развитие болезни вариабельно, в зависимости от формы. Наиболее тяжёлая – менингоэнцефалитическая форма болезни, самая лёгкая – лихорадочная. К инвалидности чаще приводит полиомиелитическая форма. Заболевание продолжается от 2 до 4-6 недель, в последующем больных ждёт длительный восстановительный период. Первые признаки клещевого боррелиоза проявляются спустя 7-15 дней после присасывания клеща. Скрытый (инкубационный) период может быт и короче (от трёх дней), и удлиняться до 53 дней. У большинства больных заболевание начинается с покраснения кожи в месте присасывания клеща. Это покраснение (эритема) постепенно увеличивается в размерах, приобретает форму кольца, у больных отмечается лёгкое недомогание, повышается температура теля до 37-38 градусов (не у всех). При отсутствии лечения заболевание прогрессирует, появляются признаки поражения нервной системы (вплоть до менингита), суставов, сердца. Больной клещевым боррелиозом требует как минимум 12-дневного стационарного лечения, а в случае хронического течения необходимы частые госпитализации. Но бывают безэритемные, безсимптомные формы клещевого боррелиоза. Для их диагностики необходимо сдать кровь на наличие антител к боррелии через 3-6 недель после присасывания клеща. В прошлом году в отделении проходили лечение 37 больных боррелиозом. Надо помнить, что главное – вовремя обратиться в случае присасывания клеща, ведь профилактика иммуноглобулином эффективна только в первые 72 часа!» Эльвира Колесниченко советует: « Возможна плановая профилактическая вакцинация против клещевого энцефалита. Полный курс включает в себя введение первой дозы вакцины осенью, второй дозы – через 3-7 месяцев после первой, третьей – через год. Эффект сохраняется три года. Плановую вакцинацию получают так называемые категории риска: работники кладбищ, охотники, промысловики и др. Остальные граждане – за свой счёт по желанию, но учтите, что начать вакцинацию необходимо осенью. Светлана ГАПОНЮК. "Народная газета", №16 (895) от 19.04.2017.
В Костроме есть замечательные врачи, которые на самом деле спасают жизни. Но при этом в нашем городе ежегодно люди в белых халатах становятся фигурантами уголовных дел, потому что преступают закон. Мы решили написать и об этом, согласитесь, что замалчивать такие вопиющие случаи нельзя. Взятка и служебный подлог Если очень хочется устроить себе внеочередной выходной, то, оказывается, можно по сходной цене прикупить больничный лист. Так, в областном центре в минувшем году всего-то за три тысячи рублей дама приобрела листок нетрудоспособности. 49-летний врач акушер–гинеколог поликлиники Костромы без проведения обязательного медицинского осмотра и удостоверения у костромички заболевания выписал ей больничный лист. Он внес заведомо ложные сведения в официальный документ – листок нетрудоспособности. Суд Костромы вынес приговор в отношении медика-взяточника по части 1 статьи 291.2, части 1 статьи 292 УК РФ – получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности. В судебном заседании осужденный вину не признал, пояснил, что со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении него имела место провокация взятки. Наказание - штраф в размере тридцати тысяч рублей. Увы, это далеко не единичный случай! Галичским районным судом вынесен приговор в отношении врача-терапевта ОГБУЗ «Галичская окружная больница», признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 290, частью 3 статьи 290, частью 1 статьи 292 УК РФ (получение взятки и служебный подлог). В провинции ценник – в три раза меньше! Больничный лист обошелся пациентке всего-навсего в одну тысячу «деревянных». Причем и этот врач вину в совершении преступлений не признал. Однако наказание в глубинке не столь мягкое, как в областном центре. Приговором суда подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей, с лишением права занимать врачебные должности, связанные с экспертизой временной нетрудоспособности и выдачей листков нетрудоспособности сроком на два года шесть месяцев. И правильно, чтобы другим неповадно было… Фальшивые инвалиды Может, врачам платят слишком мало? Иначе как можно объяснить то, что люди в белых халатах вымогали взятки? В декабре прошлого года состоялся приговор, которым осуждены за взятки врачи-кардиологи и бывший руководитель филиала бюро медико-социальной экспертизы по Костромской области. В суде доказано, что в период 2008-2013 годов медики неоднократно получали взятки за подготовку фиктивных медицинских документов для медико-социальной экспертизы. Размер полученных взяток составлял от десяти до семидесяти тысяч рублей. В результате противоправной деятельности осужденных в отношении 57 лиц приняты незаконные решения об установлении групп инвалидности (!). Кроме того, это повлекло незаконное получение ими пенсий из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации по Костромской области. Приговором суда осужденным назначено наказание в виде штрафа в размере от 2,5 миллиона рублей до 4 миллионов 995 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности в медицинских организациях и заниматься деятельностью, связанной с направлением граждан на медико-социальную экспертизу сроком на четыре года каждому. Приговор вступил в законную силу. Смерть на больничной койке Впрочем, все это – цветочки, самое страшное, когда цена врачебной ошибки – жизнь пациента. В прошлом году прямо на больничной койке умер маленький ребенок, которому бы еще жить да жить. В январе в приемный покой Галичской окружной больницы обратились родители полуторамесячной девочки. Обеспокоенные мама с папой жаловались медикам на насморк, кашель, срыгивание и вялость дочери. Несмотря на резко ухудшающееся состояние ребенка и отсутствие положительной динамики в лечении, врачи-педиатры в период оказания медицинской помощи проводили неправильное лечение малолетней пациентки. Они не предотвратили развитие опасных осложнений, что усугубило состояние здоровья ребенка. Крошечная девочка умерла в реанимационном отделении больницы в результате инфекционного энтероколита на фоне острой кишечной инфекции. А ведь ребенка вполне можно было спасти. В отношении двух врачей ОГБУЗ «Галичская окружная больница», обвиняемых в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, возбудили уголовное дело. Свою вину врачи признали полностью. В судебном заседании они даже произнесли слова соболезнования убитому горем отцу умершей девочки. Приговором суда оба медика признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ. Думаете, две женщины находятся за колючей проволокой? Не угадали! Каждой из них назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год шесть месяцев. В приговоре написано «преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести…» Запрещенный прием Этот дикий случай в Костроме произошел лет пять назад – тогда вынесли приговор врачу, по вине которого скончалась новорожденная девочка. За причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей 33-летнему врачу акушеру-гинекологу было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права заниматься врачебной деятельностью на два года. На суточном дежурстве этот медик при ведении родов у пациентки ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности. Врач применил запрещенный в настоящее время к использованию метод выдавливания. Кстати, его запретили из-за высокой травматичности, как для роженицы, так и для плода. Акушер-гинеколог, нарушив тактику ведения родоразрешения, так сильно надавил своими руками на живот женщины, что оказал чрезмерное травмирующее механическое воздействие. Новорожденная девочка скончалась в больнице спустя несколько часов от родовой закрытой тупой травмы спинного мозга, осложнившейся асфиксией, очаговых кровоизлияний и отека спинного мозга,. Средневековье какое-то… Ошибочный диагноз Небольшой городок Буй буквально потрясла смерть годовалого ребенка в больнице. Установлено, что 15 декабря 2012 года в Буйскую городскую больницу по направлению врача-педиатра доставлена годовалая девочка. Дежурный врач-хирург, оперирующий хирургического отделения больницы, произвел осмотр девочки. Ребенку был поставлен ошибочный диагноз и неверно применено лечение. Несмотря на тяжелое состояние здоровья крошечной больной и данных, полученных в ходе осмотра, врач не направил ребенка на рентгенологическое и ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Хотя именно они являются своевременным и общепринятым методом диагностики. Ненадлежащее исполнение осужденным профессиональных обязанностей привело к запоздалому хирургическому вмешательству, невозможности предотвратить тяжелые осложнения. 17 декабря 2012 года в отделении реаниматологии и анестезиологии больницы юная буевлянка умерла. Буйским районным судом он признан виновным по части 2 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Мужчине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы. Однако от назначенного наказания он освобожден в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Тем не менее приговор обжалован стороной защиты по мотивам несогласия с приговором, заявлено о необходимости прекратить уголовное дело в связи с отсутствием признаков состава преступления в действиях осужденного. Судебная коллегия по уголовным делам Костромского областного суда приговор районного суда оставила без изменения. Пациент умер от массивной кровопотери Дел врачей, к моему немалому удивлению, оказалось слишком много, причем одно ужаснее другого. Так, в Мантурове осужден 48-летний врач, по вине которого пациент умер от массивной кровопотери. В отделение реанимации и интенсивной терапии окружной больницы в марте 2016 года поступил житель Макарьевского района. Ему поставили диагноз - почечно-печоночная недостаточность. Врач-анестезиолог в ходе проведения попытки пункции и катетеризации правой подключичной вены пациента допустил повреждение магистрального артериального сосуда – плечеголовного ствола. Медик не мог не понимать, что попытка катетеризации вены не удалась. Он, чтобы остановить кровотечение из поврежденной артерии, наложил давящую повязку в месте вкола. И все. Затем в течение четырех часов (!) не подходил к пациенту. В результате произошедшей массивной кровопотери наступила смерть мужчины. Дочка обратилась в органы через месяц после смерти отца, так как считает, что в преждевременном уходе близкого человека виноват врач. Она считает, что такие медики не должны заниматься врачебной практикой. Как выяснилось, врач-анестезиолог иногда даже позволял себе расслабиться прямо на рабочем месте. В деле есть приказ о наложении дисциплинарного взыскания за то, что этот медик находился на рабочем месте в состоянии сильного алкогольного опьянения. За грубое нарушение трудовой дисциплины ему объявили выговор. Горе-врача дважды увольняли с работы за нахождение в состоянии опьянения на рабочем месте! Но в глубинке врачей днем с огнем не найдёшь, посему его, похоже, и принимали вновь, несмотря на то что он состоял на учете у врача-нарколога… Мантуровским районным судом Костромской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Мантуровская окружная больница». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Приговором суда врачу-анестезиологу назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на два года. Кроме того, с больницы в пользу дочери умершего пациента будет взыскано двести тысяч рублей компенсации морального вреда. Расследования продолжаются… Невероятно, но и в этом году расследования в отношении недобросовестных врачей продолжаются. Не так давно Следственный комитет Российской Федерации по Костромской области возбудил сразу два уголовных дела по фактам смерти двух человек в медицинских учреждениях областного центра. В первом случае, по версии следствия, с 12 ноября прошлого года по 24 января 2017 года медики небрежно отнеслись к своим профессиональным обязанностям, не оказав качественную медицинскую помощь пациенту. Ему не поставили достоверный диагноз, не назначили соответствующее лечение. Более того, при проведении экстренной операции некачественно наложили швы, из-за чего у пациента произошло кишечное кровотечение, и он умер в больнице… Летом минувшего года еще один пациент умер в онкодиспансере Костромы. По версии следствия, медицинские работники небрежно отнеслись к своим профессиональным обязанностям, оказав некачественную медицинскую помощь. Гибели пациента предшествовала целая череда не вполне удачных операций, которые и повлекли множественные осложнения. Остается надеяться, что экспертизы позволят установить все обстоятельства трагедии. В ночь на 31 января нынешнего года в Галичской больнице умерла 58-летняя женщина от двухсторонней пневмонии. Жительница Чухломы 30 января обратилась в местную больницу с жалобами на ухудшение общего самочувствия. Ее транспортировали в Галич. Был поставлен диагноз, назначено лечение, но состояние здоровья ухудшилось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти… Валентина ФАДЕЕВА. Информация предоставлена прокуратурой Костромской области. "Народная газета", №15 (984) от 12.04.2017.
В Успенской Тетеринской пустыни Нерехтского района нередко мироточат иконы. Инокиня Варвара, благочинная Успенской Тетеринской пустыни, и игумен Антоний нам не только подробно об этом рассказали, но и показали мироточащие иконы. Побывав однажды в храме Тетеринской пустыни, люди туда хотят вновь вернуться. Причем притягивает в этот небольшой женский монастырь какая-то необъяснимая атмосфера этого удивительного места. Кроме того, в храме периодически мироточат разные иконы. Самое первое чудо мироточения здесь связано с Владимирской иконой Божьей Матери, которую особо почитают и считают чудотворной. Было это двенадцать лет назад, 3 июня 2004 года. Произошло чудо, когда всех насельниц Костромского Знаменского монастыря перевели в село Тетеринское. Первая литургия была на день празднования Владимирской иконы Божьей Матери. После литургии мы заметили, что под стеклом на иконе проявились капли. Ситуация сама по себе необычная, ведь в одинаковых условиях находятся все иконы. Мы об этом чуде рассказали матушке, - вспоминает мать Варвара. Спустя некоторое время замироточил и крест. Миро заметили на предстоящем распятию изображении Иоанна Богослова. Инокиня Варвара посчитала это не чем иным, как знаком свыше. Впрочем, судите сами. В 2004 году в Костромской епархии решили переселить из одного монастыря в другой трех игумений с монахинями. Полный состав Знаменского монастыря из Костромы тогда перевели в Успенскую Тетеринскую пустынь Нерехтского района. Поначалу было достаточно трудно. Дошло до того, что игумения Вера, переведенная в Макарьев, решила вернуться на обжитое место в Тетеринское, поскольку ей не понравилось на новом. Она позвонила матушке Феофании в Тетеринское и сказала, что возвращается. Все были в полном недоумении. Что делать? И вот сестры зашли в церковь, стали молиться и тут увидели стекающие капли на изображении Иоанна Богослова на этом старинном распятии. Это был знак милости, что все разрешится нормально. Господь смилостивился к ним, и не потребуются бесконечные переезды. Им было показано через такое чудесное явление, что все-таки они не просто так были переведены сюда, в это село. Хотя поначалу городским сестрам пришлось нелегко: им пришлось учиться и жить в сельской местности, и коров доить. Мироточение Иоанна Богослова было как знак Божий, что мы должны остаться здесь, - считает инокиня Варвара. Любопытно, что здесь было мироточение и в прошлый Великий пост. Более того, появились крошечные, еле заметные капельки мира и в наш приезд прошлой осенью. Это ли не настоящее чудо? Постоянно мироточит Владимирская икона, написанная в начале 19-го века. Отец Антоний поначалу просто стирал миро, чтобы это не привлекало лишнего внимания молящихся, а оно вновь появлялось. Причем миро было необычное, смолянистое, без запаха. Появляется миро и на Иверской иконе Божьей Матери. Она почему-то мироточит перед войнами. Так, когда началась война на Украине, икона настолько сильно мироточила, что даже пришлось вату подкладывать. Первый раз эта икона замироточила, когда началась война с Грузией. Сейчас икона «молчит», мы следов от мира не увидели, хотя когда-то от звезд на одеждах Богородицы текли целые струйки благоуханного вещества. Впрочем, это и хорошо, что сейчас святыня не мироточит. В то же время в храме «плакала» также современная икона Александра Свирского, написанная в Свирском монастыре и освященная на мощах святого. Для обитателей монастыря мироточение – всегда откровение. На иконе Александра Свирского люди заметили два потока мира, стекающего прямо с головы. Несколько лет назад мироточила в течение лета Боголюбская икона Божьей Матери, находящаяся в часовне, построенной на месте явления этой иконы. Причем в часовне находится компьютерная репродукция явленной иконы. На полу под киотом заметили целые лужицы прозрачной маслянистой жидкости, поэтому даже приходилось подкладывать полотенце, чтобы миро с киота не капало на пол. Все, кто приходил в часовню, тогда помазывались. Если бы не было явного действия благодати Божией, то никаких бы чудес не происходило. Я читала, что явление мироточения выходит за пределы материального мира, - особо отметила инокиня Варвара. Всякие чудесные явления посылаются Богом в наш мир для утверждения многих в истинности веры, для утешения и духовной поддержки перед предстоящими скорбями или для предупреждения нас от неправильного выбора в нашем жизненном пути. Иконы мироточат, когда люди ведут себя неправильно, и Господь в этом предупреждает и дает возможность подумать, - пояснил игумен Антоний. Господь оказывает нам особую милость Ильинская церковь в селе Яковлевское Костромского района – это живая история России. Это история, которую чудом сохранили стены и купола храма, росписи стен, лестницы колокольни, узорчатые плиты, которыми вымощен пол. Ильинский храм построен в 1768 году. Его колокольня построена по проекту выдающегося зодчего Степана Воротилова – одаренного архитектора-самоучки, который украсил костромскую землю множеством храмов и гражданских зданий. Колокольня Ильинской церкви – это «младшая сестра» утраченной колокольни костромского кремля, поражавшей современников своими размерами и изящной красотой. Долгие годы эта церковь была закрыта. От сырости и холода уникальные фрески Ильинского храма стали разрушаться - и к 1990 году, когда церковь была возвращена людям, казалось, были утрачены безвозвратно. Но, с помощью Божией, умелые руки реставраторов, рабочих, прихожан мало-помалу отвоевывали у мерзости запустения один уголок храма за другим. К настоящему времени реставрационные мероприятия уже близки к завершению. Любопытно, что и в этой церкви пять лет подряд мироточила икона святой блаженной Ксении Петербуржской. Об этом нам рассказал отец Александр, настоятель Ильинской церкви села Яковлевское Костромского района. Эта икона мироточила с 1995-го по 1999 год. Причем она вовсе не старинная. Ее подарил отцу Георгию Эдельштейну его знакомый художник-иконописец. Икона пока находится в Ильинской церкви, хотя отца Георгия перевели в другой приход. Чудесное явление мироточения заметили прихожане. Икона неожиданно стала как-то блестеть. На это обратили внимание, подошли поближе и с удивлением обнаружили, что местами она покрылась каким-то легким маслянистым налетом. Миро было бесцветное, практически без запаха. Хотя некоторые очевидцы этого необычайного события все-таки чувствовали какой-то запах. Закономерности в мироточении не было: то на иконе Ксении Петербуржской было много миро, а то - и совсем мало. Иногда и вовсе икона стояла абсолютно сухая. По просьбам верующих в храме читали акафисты. Порою во время молитвы на иконе появлялись маслянистые капельки, которыми совершали помазание тех, кто в это время молился в храме. Церковь в то время посетило много людей. Это особая милость Божия в наших человеческих немощах. Кому облегчение в болезни, кому в борьбе со страстями, а в целом – это утверждение в вере. Укрепляя человека через подобные чудесные явления, мы видим заботу Бога о мире, который Он доверил человеку и желает видеть в нем соработника и созидателя по примеру своего Творца, - подчеркнул отец Александр «Плакала» и икона «Неупиваемая чаша» в селе Здемирово Красносельского района. Об этом нам по телефону рассказал протоирей Алексий Розин. Он, профессиональный художник, имеющий опыт иконописания, по просьбе своих прихожан написал список с чудотворной иконы «Неупиваемая чаша». Причем, по словам самого Алексея Розина, работа шла очень тяжело: «Икона писалась с огромной душевной болью. Многие люди страдают страшными недугами». Икона была установлена в 2002 году в храме Ильи Пророка, где служит отец Алексий. С тех пор там стали происходить настоящие чудеса. Многие местные жители бросили пить. Кроме избавления от пьянства верующие получают и исцеление. Люди перед «Неупиваемой чашей» молятся об исцелении от пьянства, наркомании и табакокурения. Прихожане с удивлением заметили, что икона мироточит! Сначала появились небольшие капельки, а потом стали стекать целые потоки. Миро было бесцветное и без запаха. Его использовали для помазания. Валентина ФАДЕЕВА. Фото Николая Суворова. «Народная газета» №12 (892) от 29.03.17.