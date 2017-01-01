Мы привыкли считать наш город зеленым, но достаточно взглянуть на фотографии старой Костромы, и понимаешь: это давно не так. Сравнение явно не в пользу нынешнего времени. В разные годы и под разными предлогами под топор попали деревья со «сковородки», у входа и с боковой стороны «желтого дома», с улицы Советской, Островского и многих, многих других. Но сейчас речь не о вырубках, это отдельная тема, а о том, чем мы сегодня в дендрологическом плане богаты и насколько эффективно этим пользуемся. Зимой сосна зеленее кажется Прогулку по Костроме дендрологической логично начать с дендропарка. Это как раз то место, где за лесом видят каждое дерево. Отправились мы туда с членами «зеленого совета» при главе города, а экскурсоводом выступила член совета, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник филиала ФГУ «Всесоюзный научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» «Центрально-европейская лесная опытная станция» Галина Макеева. …Конечно, гулять по парку лучше весной, когда все только просыпается, оживает. Или осенью, когда краски так ярки и привлекательны. Но и в предзимье своя прелесть – испытываешь некое умиротворение, глядя, как природа, словно в долгий сон, уходит в холода. К тому же – всем известно – зимой сосна зеленее кажется. Костромской дендрарий – по размерам небольшой. Если ехать из центра города по улице Ленина, то после перекрестка с улицей Красная маевка надо свернуть направо. Образовался дендрологический парк здесь довольно давно, но даже не все старожилы тут побывали. А какое прекрасное место отдыха! Впрочем, биологи сожалеют как раз о другом. О том, что дендрарий используется лишь как зона рекреации, а не для ведения научно-исследовательских работ. Экскурсии здесь тоже бывают не так часто, как это возможно, и в основном лишь для студентов профильных специальностей и школьников. А поглядеть есть что. С чего начинается парк Работы по закладке костромского дендрария начались в 1974 году. Кроме посадки деревьев здесь планировалось разместить здание администрации и научную часть. «Предполагалось, - говорит Галина Юрьевна, - что дендрарий станет со временем настоящим ботаническим садом. Но, к сожалению, эти планы не осуществились». Причина – традиционная, можно сказать, вечная – нет денег. Люди, которым принадлежала идея создать в Костроме дендрарий, - ученый с мировым именем, академик ВАСХНИЛ Александр Сергеевич Яблоков и его ученик, Сергей Николаевич Багаев, работавший на Костромской лесной опытной станции, заслуженный лесовод РФ. Академик всегда говорил: после себя на земле надо оставить след – посаженные деревья, леса, парки. Сам Яблоков создал такой дендрарий (один из лучших в Европе) на бывшем пустыре в подмосковной Ивантеевке. Александр Сергеевич родился в Костромской губернии (сейчас его малая родина оказалась на территории Ивановской области), учился в костромской гимназии, а в зрелые годы немало различных исследований проводил в наших лесах вместе с С.Н. Багаевым. Идею горячо поддержала Наталья Григорьевна Рыбникова, которая была тогда главным архитектором Костромы. Нашлись и другие энтузиасты. Один из них - лесничий Сущевского лесничества Костромского лесхоза, заслуженный лесовод РФ Николай Александрович Андреев. Кроме них, активное участие в организации дендропарка принимали лесоводы П.Н. Ступин, Н.М. Малышев, Г.М. Бухарева и другие. Бригада, которую создал Н.А. Андреев, начала закладывать дендропарк на голом месте - в 59-м квартале Костромского лесничества. Большинство саженцев были выращены своими силами. Для этого специалисты искали по старинным барским усадьбам и паркам сохранившиеся реликтовые деревья, собирали семена, черенки, выращивали саженцы. По плану требовалось выкопать еще и пруды. Когда же выяснилось, что и на это нет средств, Андреев нашел выход, проявив хозяйственную смекалку. Договорился с военными строителями, которые в это время возводили две панельные пятиэтажки на пр. Мира в районе ул. Беговой, что те будут здесь брать необходимый им грунт. В итоге образовалось два больших котлована для прудов. Вода поступала от здешних родников, была очень чистая, потому сюда запустили несколько тысяч мальков карпа. Их потомки, к радости местных рыбаков, здесь проживают до сих пор. Еще одна достопримечательность дендропарка – высаженные в виде звезды елочки. Правда, деревья сейчас разрослись, и звезду видно лишь с высоты… Это может быть выгодно В других городах дендрарии зарабатывают деньги и ведут большую эколого-образовательную работу с населением. Например, в Бирюлево. Здесь жизнь просто кипит. Тут тебе и прокат беговых лыж и велосипедов, и продажа подарков ручной работы, и выставки из экоматериалов, и различные мастер-классы, и бесплатные кружки для юных биологов и экологов, клубы, тренинги и регулярные экскурсии, и самые разнообразные фестивали и конкурсы и пр. Популярно в Бирюлевском дендропарке, к примеру, такое мероприятие, как «Дармарка», на которую люди приносят одежду, игрушки и прочие вещи, чтобы обменять их на понравившиеся вещи других участников или отдать нуждающимся. Это, как ни покажется странным, тоже экология – потому что речь идет об экономии природных ресурсов. У нас в дендрарии – тишина и безлюдье. Хорошо хоть чистоту поддерживают - в парке довольно чисто, что несказанно порадовало. Регулярно проводятся субботники. Ребята из школьного лесничества высаживают деревья. Организуются экологические десанты. И даже пруды чистятся. В частности, члены костромского клуба подводников не раз убирали акваторию от бутылок, банок и другого мусора. Дерево дереву рознь В нашем дендрарии немногим более 30 видов древесных растений. Немного. Для сравнения: в дендросаду районного Переславля-Залесского – более 600, в дендропарках Москвы и Петербурга – за тысячу. В Костромском дендропарке растут: дуб черешчатый, клен остролистный, тополь берлинский, лиственница сибирская, пихта сибирская, сосна кедровая, сосна Банкса, ель обыкновенная, ель европейская, ель голубая, туя западная, вяз гладкий, береза бородавчатая и др. Несмотря на привычные названия, опоздать некоторые растения сложно. Галина Макеева показала, к примеру, лист красного цвета. Клен? Цвет – как у клена. И ствол вроде схож – серый. Но не клен. Дуб? Но у обычного дуба лист осенью желт, лопасти не такие острые, ствол гладкий, а само дерево не отличается стройностью. Но, оказалось, что это все же дуб. Но не обычный, а дуб красный, родом из Северной Америки. Осенью листья у него необычно красивого оттенка, а у молоденьких деревьев вообще ярко красные. А это, с разреженной кроной, немного уродливое на вид, дитя Кавказа - сосна Муррея. Как фантастическое растение описывал ее классик русской литературы К. Паустовский: «Ее прозвали «пожарной сосной» за ее свойство великолепно разрастаться на гарях. Это свойство объяснялось тем, что шишки такой сосны висели на дереве по пятнадцать - двадцать лет и раскрывались только в сильную жару. Легче всего эти шишки раскрывались во время лесных пожаров. Но семена высыпались из шишек только после того, как огонь прекращался. Семена «пожарной сосны» не теряли всхожести десятки лет». Сосну Банкса, получившую имя в честь известного английского натуралиста, по-другому величают канадская роговая сосна, сосна Гудзонова залива, блэк джек, лабрадорская сосна, северная низкорослая сосна, сосна принцессы, щеголеватая сосна. Сосна крючковатая - тоже интересное растение. Названа так потому, что щитки на наружной стороне шишек вздуты маленькими пирамидками, и концы их загнуты крючками вниз. Растет в Крыму, на Кавказе, но поскольку не боится холода, то хорошо прижилась и в наших северных широтах. А вот когда говорят, что в Костроме прижились кедры – не верьте. Настоящий кедр, из которого делали гроб Господень, не растет на севере. Под именем «кедр» у нас известна кедровая сосна (или кедр сибирский), в действительности не относящаяся к этому роду. Она похожа на обычную сосну, но у нее длиннее иголки, и их не две, а пять. Пройду я по Каштановой, сверну на Тополиную Многие из этих растений не просто интересны сами по себе, но еще и очень декоративны. Например, клен татарский, дуб красный и др. Как бы хотелось, чтоб такие растения украсили город. Но их пока мало, хотя и встречаются на улицах города. Например, два красных дуба растут во дворе 41-го лицея. Да еще - в личных садах костромичей. А всего на улицах Костромы произрастает более 100 видов древесных растений. Есть редкие для нашей полосы. Например, в Давыдовском микрорайоне было посажено уксусное дерево (или по-научному сумах оленерогий). У бывшего кинотеатра «Дружба» прижился манчжурский орех. Редкий белый тополь сохранился в парке «Центральный» и на аллее рядом с бывшим «Универбытом» на пр. Мира. Всем известны каштаны у «красного дома» на ул. Дзержинского и на Никитской. Но мало кто знает, что это дерево в Кострому привезли из Риги в начале 19-го века по требованию увлекавшегося разбивкой парков тогдашнего губернатора Карла Ивановича Баумгартена. Каштаны на удивление хорошо прижились. Стараниями г-на Баумгартена там, где сейчас парк «Центральный», был разбит вместо заброшенного бульвара с клоачным оврагом настоящий английский парк с «прекрасной в китайском вкусе беседкой». Редкие растения для этого сада он заказывал из разных мест и сам порой ходил с садовым инструментом и обрезал ветки… Но после Октябрьской революции английский сад был уничтожен, позднее здесь разбили парк. Но редких деревьев в нем нет, кроме разве что одного белого тополя. Кто посадил – не знаем, но они – памятники В России есть программа – «Деревья – памятники живой природы». Ее цель - поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, имеющих культурную, историческую и природную ценность. Наша область в этом реестре представлена лишь двумя деревьями. «Памятником живой природы» всероссийского значения в 2015-м названа сосна у бывшей деревни Урма в Кологривском районе. Ее возраст около 300 лет. Высота – более 11 метров, а в обхвате она – 6,3 метра. Ранее, в 2013-м, такой же статус присвоен вязу в бывшей деревне Черемисская Межевского района. Ему более 160 лет, высота - 35 метров, обхват ствола около 2 метров. Третий претендент в этот реестр пока на рассмотрении. Это всем в Костроме известный дуб черешчатый у филармонии. Его примерный возраст 100-150 лет. Высота – 18 метров. В его коре до сих пор можно отыскать монетки. Когда-то в филармонии был загс, и молодожены приходили к дереву и втыкали в расщелины коры деньги – на счастье. Старина-дуб и это варварство вытерпел. А еще он помнит старую керосиновую лавку, которая когда-то стояла рядом с ним. В 1961-м по распоряжению министра культуры СССР Екатерины Фурцевой в Костроме построили филармонию, и старая лавка пошла под снос. А дерево сохранили. Этот дуб может помнить и другие истории. По одной из версий, овраг, на краю которого он стоит, был в старину местом свиданий. И не исключено, что именно сюда «отправил» автор «Грозы» А. Островский на любовную встречу с Борисом несчастную Катерину… Предлагались в список претендентов на звание памятника и другие деревья: дуб и каштан на ул. Ивановской, два тополя бальзамических на улице Магистральной, белый тополь с пр. Мира, старый вяз на ул. Беленогова в Зотовской роще, манчжурский орех напротив «Дружбы» и др. Долго будет Карелия сниться Особая для Костромы тема - карельская береза. Да, да, та самая, которая продается на вес, поскольку высоко ценится за художественную текстуру древесины. И, что для многих удивительно, хорошо растет она не только в Карелии, но и у нас. В дендрарии эта береза представлена. А вообще карельская береза для Костромы – еще одна нереализованная возможность. Ее в наших краях - под Судиславлем - обнаружил Сергей Николаевич Багаев в 1961 году. Потом он нашел под Костромой целую «карельскую» рощицу из 60 деревьев. Позднее семья ученых-лесоводов Багаевых занималась искусственным разведением карельской березы - разбили плантацию, занимались прививками, многого добились. Но должного развития это чрезвычайно интересное направление, к сожалению, не получило. А ведь ценность этой древесины хорошо известна. Однако впоследствии багаевская плантация в 50 га была уничтожена. Землю решили отдать под дачи. Другого места, видно, не нашлось… Что имеем – не храним Пример не сегодняшний, не один год прошел с той поры. Но сих пор жалко ту рощу. И обидно, что для некоторых чиновников биология по-прежнему – не наука. Не воспринимают ее всерьез. На последнем «зеленом совете» были озвучены, к примеру, такие факты. Несколько лет назад очень плотно были посажены дубы на улице Пятницкой. «Напрасно вступают они в пору своей статной зрелости, - сказала методист ЭБЦ «Следово» Ольга Волкова, - расти здесь у них не получится». Посажены под проводами, а обрезать дубы нельзя – погибнут, обрезку эти деревья не переносят. Пример другого расточительства, который привела Ольга Волкова, ивы у восстановленного Шаговского пруда, которые могут не прижиться из-за отсутствия надлежащего за ними ухода после посадки. На «зеленом совете» был поставлен вопрос о необходимости соблюдения проектов озеленения, которые, как выяснилось, все же есть в городе, правда, видимо, исполняются они не всегда четко. Иначе бы дубы под линией ЛЭП не сажали. Эти документы, разработанные специалистами, «помогли бы избежать досадных просчетов при посадке деревьев, напрасных трудов, бессмысленных расходов и конфликтных ситуаций». Кроме того, было предложено доработать существующий сегодня «Порядок использования, охраны, защиты и восстановления зеленых насаждений на территории Костромы», сделав его своего рода настольной книгой для служб, которые занимаются благоустройством. Пожелание благое. Исполнится ли? Зинаида НИКОЛАЕВА. Фото автора и из открытых источников.