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А голуби у каланчи – птичьим гриппом.
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Они получили компенсационные выплаты в 1 млн рублей.
С начала 2017 года больше всего туристов отдохнуло на ЮБК – 72,5% от общего количест
Объем добычи в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 35,53%
На эти цели выделено 18 млн рублей.
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В продукте нашли опасный для жизни и здоровья метанол.
Здесь будут ночевать пациенты из отдаленных населенных пунктов.
Всего добивался сам Иван Столяр родился 16 сентября 1977 года в Костроме. Будущий лауреат всероссийских конкурсов, солист дважды Краснознамённого ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова учился до 7 класса в 9-й, а потом в 22-й школах Костромы. В 1991 году окончил, параллельно с общеобразовательной школой, Костромскую художественную школу имени Шлеина. С 1991 по 1994 годы учился в Костромском духовном училище, по окончании которого получил звание псаломщика-певца, затем на музыкальном отделении МГК имени Чайковского. - Он всего добивался сам, – вспоминала в интервью мама Ивана Людмила Столяр. – Я его даже никуда, как другие там водят в кружки… Он везде всё сам. Сначала в карате ходил. Потом художественную школу закончил имени Шлеина, десять лет ему было. Вот так как-то. И вот он работал. Ездил везде со всеми вместе. Сразу после катастрофы друзья, родные и просто неравнодушные костромичи несли цветы на импровизированные мемориалы в школе №22 и музыкальном училище на Симановского. Соседи родителей парня вспоминали, что, несмотря на то что Иван был женат дважды, обе его семьи отзываются о нём, как о прекрасном отце, муже, семьянине и просто хорошем человеке. У Ивана Столяра остались пятеро детей. «Мне очень жаль, что потеряли Ивана. Я не могу поверить. Как же несправедливо в жизни бывает. Он был хорошим человеком, мужем, отцом», - написала на одном из костромских интернет-сайтов пользователь Светлана. «Очень жаль, что произошла эта страшная трагедия. Погибло много хороших людей. Семье Ивана выражаю глубокие соболезнования, держитесь...», – добавил человек, подписавшийся Денис. Торопился жить… Имя Дмитрия Бабовникова костромичам хорошо известно после его блистательного участия в федеральном телепроекте «Новая звезда» на канале «Звезда». Дмитрий родился в Ставрополе, но полтора года назад выступал в составе группы «Калина folk», которая представляла в вокальном конкурсе Костромскую область и стала финалистом масштабного проекта. Группа существует с 2009 года и состояла из четверых профессиональных вокалистов, выпускников РАМ имени Гнесиных под руководством Елены Комаровой. В репертуаре сотни композиций на стихи и музыку известных поэтов и музыкантов. - Он торопился жить, – вспоминает Елена. – Успевал совмещать работу в хоре с пением в группе, был внимательным и любящим отцом. Он работал в Александровском хоре ведущим солистом. И у нас появилась в свое время идея сделать параллельный проект, свой. Столько с Димой осталось видео, аудио. Он успел за семь лет очень многое – более ста песен, наверное, в его исполнении. Это уникальный человек, светлейший, добрейший, отзывчивый. Дисциплинированный. Всегда на помощь придет. Понимал, что такое долг, это воспитание – мама и папа вложили в Димку очень многое. Русский парень, душа широкая. Ещё жить, да жить Костромичке Ралине Гильмановой, выпускнице Национального балета «Кострома», в момент катастрофы было всего 22 года. Девушка приехала из Казани, где окончила хореографическое училище и была приглашена в балет вместе с тремя своими однокурсницами. В нашем прославленном коллективе она работала два с половиной года. Талантливая девушка не могла остаться незамеченной и, едва начав карьеру, уже выходила на сцену в основной концертной программе. Несколько лет назад сбылось заветное желание Ралины – она поступила в ансамбль им. А.В. Александрова. Это был большой успех. - У нее была мечта, – рассказывает артистка Национального балета «Кострома» Альбина Сенина. – Она всегда мечтала работать в военном ансамбле. Это была ее мечта с детства. Еще в училище она об этом говорила. И как только у нее появилась эта возможность, она уехала, поступила в ансамбль. Она была этим очень горда! В память о погибшей танцовщице у фасада Губернской балетной школы коллеги и друзья также установили траурный мемориал, куда несколько дней несли живые цветы и свечи. - Мы начали тот день с минуты молчания, – рассказала 26 декабря пресс-секретарь балета Екатерина Кубанова. – Она с нами. Она с нами в душе, ее улыбка, ее смех. У нее ни одной фотографии нет, где она грустная или в печали. В другой коллектив мы не думали, что отпустим ее так, навсегда В Казани, у Ралины остались родители и младшая сестра. Вместе с ней в авиакатастрофе погиб ее жених, солист ансамбля Российской армии Михаил Васин. Молодые люди планировали пожениться в ближайшее время. Иван САРАФАНОВ. МЕДНЫЕ ТРУБЫ ДИРИЖЕРА ХАЛИЛОВА Предновогодняя авиакатастрофа под Сочи обожгла души многих россиян. Несмотря на то что рухнувший в Черное море Ту-154 не успел набрать заданную высоту, пассажиры, находившиеся в нем, казалось, были на недосягаемых вершинах. Но это действительно только казалось... И известная далеко за пределами России доктор Лиза, и прославленный на весь мир хор имени Александрова, и его дирижер генерал Валерий Халилов были очень близки простым людям. Мало того, - некоторых погибших костромичи знали лично, а некоторые и сами были костромичами. Шесть лет назад мне посчастливилось общаться с Валерием Михайловичем Халиловым. Это было накануне нового 2010 года. Все началось с интригующего звонка руководителя оркестра нашей военной академии Эдуарда Клейна: «Хочешь пообщаться с тем, кто задает тон парадам на Красной площади? Я пригласил его выступить в костромской филармонии. Приходи, не пожалеешь!» Дважды повторять не пришлось. Кто ж от такого отказывается?! В ту пору Валерий Халилов был начальником военно-оркестровой службы Вооруженных сил России, главным военным дирижером страны. С первых минут разговора генерал запомнился отменной выправкой, строгостью и даже какой-то уставной жесткостью. Отпечаток войсковой дисциплины во всем – от взгляда, осанки до тембра голоса. Оно и понятно. Да простят меня стройные колонны марширующих полков, да отбросит сомнения в своей мощи техника, грозно лязгающая по брусчатке, но что первое приходит на ум при словосочетании «военный парад»? Правильно – оркестр! Показательную силу армии без труб, барабанов и литавр невозможно представить. Причем, на Красной площади Валерий Халилов руководил не каким-то особым кремлевским коллективом, а бескрайним сводным оркестром из военных музыкантов, приехавших со всей страны. В том числе и из Костромы. И без жесткой иерархии в этом многоголосье никак нельзя! Конечно, на главную площадь России приглашали самых-самых. В профессиональной подготовке коллектива Эдуарда Клейна Валерий Халилов не сомневался. Знали друг друга давно. В свое время Халилов был наставником Клейна. Халилов тогда преподавал на дирижерском факультете кафедры военно-оркестровой службы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Костромская филармония высокому гостю пришлась по душе. И не только отменной акустикой. Благодарный, понимающий зритель – также немаловажен для любого концерта. Помню, поинтересовался я у генерала и акустикой Красной площади. Она, оказывается, особенная. Поскольку в пространстве, ограниченном Кремлем, ГУМом, Историческим музеем и собором Василия Блаженного, получается своеобразный «каменный мешок». В котором присутствует элемент эха. К нему, увы, нужно приспособиться. В то же время, благодаря этому, оркестр на Красной площади звучит мощно. Впервые, по признанию Халилова, он вступил на легендарную брусчатку в далеком 1967 году. Причем не как экскурсант, а будучи суворовцем, и участвовал в своем первом военном параде вполне официально, продолжив династию военных музыкантов. (Когда речь зашла о юности, пунктуальный генерал не по-дирижерски отмахнулся от появившегося за кулисами адъютанта, оголившего запястье с часами: «Дай поговорить!») Вообще репетиции майских парадов Победы начинаются за полгода. По крайней мере – у военных музыкантов. В ноябре традиционно проходит сбор дирижеров, на котором определяется репертуар. Во время самого торжества звучит порядка тридцати произведений, которые необходимо выучить наизусть. Не дай Бог сфальшивить. На тебя же смотрят и миллионы телезрителей, и гости парада, и сам президент! Да и при царе-батюшке духовые оркестры блистали на каждом шагу: сквозь пороховую дымку, на парадах, в скверах, в театрах. Халилов прекрасно знал историю военных оркестров. И когда на эту тему Эдуард Клейн написал научно-познавательную книгу, генерал тепло поддержал костромского коллегу своим предисловием к увлекательному изданию. А еще два года назад он передал свой генеральский китель для оформления выставки «История военных оркестров Костромского гарнизона». На время передал. Но это же самое время распорядилось по-другому. Теперь златопогонная форма – постоянный экспонат нашего музея. Удивительно и то, что, зная назубок военно-музыкальную тематику, генерал-лейтенант Халилов очень сомневался и переживал, получив предложение возглавить знаменитый хор имени Александрова. (Случилось это сразу после прошлогоднего парада на Красной площади.) Во многом поддержал его тогда друг и соратник Виктор Елисеев – худрук ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД: «Все у тебя получится!» Предновогоднее выступление в Сирии, уверен, было бы ярчайшим тому подтверждением. Но случилось то, что случилось... ...Завершить же материал хочется на жизнеутверждающей ноте. По сути, костромской концерт 19 декабря 2009-го был авторским вечером Валерия Михайловича Халилова. Наш оркестр, которым дирижировал генерал, исполнил два десятка его произведений: марши, адажио, пьесы. И каждое сопровождалось долгими аплодисментами. Как говорится, это надо было видеть. Мне, как и многим костромичам, повезло. Я это видел. И слышал. ВЖИВУЮ. Дмитрий ТИШИНКОВ.
Мы привыкли считать наш город зеленым, но достаточно взглянуть на фотографии старой Костромы, и понимаешь: это давно не так. Сравнение явно не в пользу нынешнего времени. В разные годы и под разными предлогами под топор попали деревья со «сковородки», у входа и с боковой стороны «желтого дома», с улицы Советской, Островского и многих, многих других. Но сейчас речь не о вырубках, это отдельная тема, а о том, чем мы сегодня в дендрологическом плане богаты и насколько эффективно этим пользуемся. Зимой сосна зеленее кажется Прогулку по Костроме дендрологической логично начать с дендропарка. Это как раз то место, где за лесом видят каждое дерево. Отправились мы туда с членами «зеленого совета» при главе города, а экскурсоводом выступила член совета, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник филиала ФГУ «Всесоюзный научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» «Центрально-европейская лесная опытная станция» Галина Макеева. …Конечно, гулять по парку лучше весной, когда все только просыпается, оживает. Или осенью, когда краски так ярки и привлекательны. Но и в предзимье своя прелесть – испытываешь некое умиротворение, глядя, как природа, словно в долгий сон, уходит в холода. К тому же – всем известно – зимой сосна зеленее кажется. Костромской дендрарий – по размерам небольшой. Если ехать из центра города по улице Ленина, то после перекрестка с улицей Красная маевка надо свернуть направо. Образовался дендрологический парк здесь довольно давно, но даже не все старожилы тут побывали. А какое прекрасное место отдыха! Впрочем, биологи сожалеют как раз о другом. О том, что дендрарий используется лишь как зона рекреации, а не для ведения научно-исследовательских работ. Экскурсии здесь тоже бывают не так часто, как это возможно, и в основном лишь для студентов профильных специальностей и школьников. А поглядеть есть что. С чего начинается парк Работы по закладке костромского дендрария начались в 1974 году. Кроме посадки деревьев здесь планировалось разместить здание администрации и научную часть. «Предполагалось, - говорит Галина Юрьевна, - что дендрарий станет со временем настоящим ботаническим садом. Но, к сожалению, эти планы не осуществились». Причина – традиционная, можно сказать, вечная – нет денег. Люди, которым принадлежала идея создать в Костроме дендрарий, - ученый с мировым именем, академик ВАСХНИЛ Александр Сергеевич Яблоков и его ученик, Сергей Николаевич Багаев, работавший на Костромской лесной опытной станции, заслуженный лесовод РФ. Академик всегда говорил: после себя на земле надо оставить след – посаженные деревья, леса, парки. Сам Яблоков создал такой дендрарий (один из лучших в Европе) на бывшем пустыре в подмосковной Ивантеевке. Александр Сергеевич родился в Костромской губернии (сейчас его малая родина оказалась на территории Ивановской области), учился в костромской гимназии, а в зрелые годы немало различных исследований проводил в наших лесах вместе с С.Н. Багаевым. Идею горячо поддержала Наталья Григорьевна Рыбникова, которая была тогда главным архитектором Костромы. Нашлись и другие энтузиасты. Один из них - лесничий Сущевского лесничества Костромского лесхоза, заслуженный лесовод РФ Николай Александрович Андреев. Кроме них, активное участие в организации дендропарка принимали лесоводы П.Н. Ступин, Н.М. Малышев, Г.М. Бухарева и другие. Бригада, которую создал Н.А. Андреев, начала закладывать дендропарк на голом месте - в 59-м квартале Костромского лесничества. Большинство саженцев были выращены своими силами. Для этого специалисты искали по старинным барским усадьбам и паркам сохранившиеся реликтовые деревья, собирали семена, черенки, выращивали саженцы. По плану требовалось выкопать еще и пруды. Когда же выяснилось, что и на это нет средств, Андреев нашел выход, проявив хозяйственную смекалку. Договорился с военными строителями, которые в это время возводили две панельные пятиэтажки на пр. Мира в районе ул. Беговой, что те будут здесь брать необходимый им грунт. В итоге образовалось два больших котлована для прудов. Вода поступала от здешних родников, была очень чистая, потому сюда запустили несколько тысяч мальков карпа. Их потомки, к радости местных рыбаков, здесь проживают до сих пор. Еще одна достопримечательность дендропарка – высаженные в виде звезды елочки. Правда, деревья сейчас разрослись, и звезду видно лишь с высоты… Это может быть выгодно В других городах дендрарии зарабатывают деньги и ведут большую эколого-образовательную работу с населением. Например, в Бирюлево. Здесь жизнь просто кипит. Тут тебе и прокат беговых лыж и велосипедов, и продажа подарков ручной работы, и выставки из экоматериалов, и различные мастер-классы, и бесплатные кружки для юных биологов и экологов, клубы, тренинги и регулярные экскурсии, и самые разнообразные фестивали и конкурсы и пр. Популярно в Бирюлевском дендропарке, к примеру, такое мероприятие, как «Дармарка», на которую люди приносят одежду, игрушки и прочие вещи, чтобы обменять их на понравившиеся вещи других участников или отдать нуждающимся. Это, как ни покажется странным, тоже экология – потому что речь идет об экономии природных ресурсов. У нас в дендрарии – тишина и безлюдье. Хорошо хоть чистоту поддерживают - в парке довольно чисто, что несказанно порадовало. Регулярно проводятся субботники. Ребята из школьного лесничества высаживают деревья. Организуются экологические десанты. И даже пруды чистятся. В частности, члены костромского клуба подводников не раз убирали акваторию от бутылок, банок и другого мусора. Дерево дереву рознь В нашем дендрарии немногим более 30 видов древесных растений. Немного. Для сравнения: в дендросаду районного Переславля-Залесского – более 600, в дендропарках Москвы и Петербурга – за тысячу. В Костромском дендропарке растут: дуб черешчатый, клен остролистный, тополь берлинский, лиственница сибирская, пихта сибирская, сосна кедровая, сосна Банкса, ель обыкновенная, ель европейская, ель голубая, туя западная, вяз гладкий, береза бородавчатая и др. Несмотря на привычные названия, опоздать некоторые растения сложно. Галина Макеева показала, к примеру, лист красного цвета. Клен? Цвет – как у клена. И ствол вроде схож – серый. Но не клен. Дуб? Но у обычного дуба лист осенью желт, лопасти не такие острые, ствол гладкий, а само дерево не отличается стройностью. Но, оказалось, что это все же дуб. Но не обычный, а дуб красный, родом из Северной Америки. Осенью листья у него необычно красивого оттенка, а у молоденьких деревьев вообще ярко красные. А это, с разреженной кроной, немного уродливое на вид, дитя Кавказа - сосна Муррея. Как фантастическое растение описывал ее классик русской литературы К. Паустовский: «Ее прозвали «пожарной сосной» за ее свойство великолепно разрастаться на гарях. Это свойство объяснялось тем, что шишки такой сосны висели на дереве по пятнадцать - двадцать лет и раскрывались только в сильную жару. Легче всего эти шишки раскрывались во время лесных пожаров. Но семена высыпались из шишек только после того, как огонь прекращался. Семена «пожарной сосны» не теряли всхожести десятки лет». Сосну Банкса, получившую имя в честь известного английского натуралиста, по-другому величают канадская роговая сосна, сосна Гудзонова залива, блэк джек, лабрадорская сосна, северная низкорослая сосна, сосна принцессы, щеголеватая сосна. Сосна крючковатая - тоже интересное растение. Названа так потому, что щитки на наружной стороне шишек вздуты маленькими пирамидками, и концы их загнуты крючками вниз. Растет в Крыму, на Кавказе, но поскольку не боится холода, то хорошо прижилась и в наших северных широтах. А вот когда говорят, что в Костроме прижились кедры – не верьте. Настоящий кедр, из которого делали гроб Господень, не растет на севере. Под именем «кедр» у нас известна кедровая сосна (или кедр сибирский), в действительности не относящаяся к этому роду. Она похожа на обычную сосну, но у нее длиннее иголки, и их не две, а пять. Пройду я по Каштановой, сверну на Тополиную Многие из этих растений не просто интересны сами по себе, но еще и очень декоративны. Например, клен татарский, дуб красный и др. Как бы хотелось, чтоб такие растения украсили город. Но их пока мало, хотя и встречаются на улицах города. Например, два красных дуба растут во дворе 41-го лицея. Да еще - в личных садах костромичей. А всего на улицах Костромы произрастает более 100 видов древесных растений. Есть редкие для нашей полосы. Например, в Давыдовском микрорайоне было посажено уксусное дерево (или по-научному сумах оленерогий). У бывшего кинотеатра «Дружба» прижился манчжурский орех. Редкий белый тополь сохранился в парке «Центральный» и на аллее рядом с бывшим «Универбытом» на пр. Мира. Всем известны каштаны у «красного дома» на ул. Дзержинского и на Никитской. Но мало кто знает, что это дерево в Кострому привезли из Риги в начале 19-го века по требованию увлекавшегося разбивкой парков тогдашнего губернатора Карла Ивановича Баумгартена. Каштаны на удивление хорошо прижились. Стараниями г-на Баумгартена там, где сейчас парк «Центральный», был разбит вместо заброшенного бульвара с клоачным оврагом настоящий английский парк с «прекрасной в китайском вкусе беседкой». Редкие растения для этого сада он заказывал из разных мест и сам порой ходил с садовым инструментом и обрезал ветки… Но после Октябрьской революции английский сад был уничтожен, позднее здесь разбили парк. Но редких деревьев в нем нет, кроме разве что одного белого тополя. Кто посадил – не знаем, но они – памятники В России есть программа – «Деревья – памятники живой природы». Ее цель - поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, имеющих культурную, историческую и природную ценность. Наша область в этом реестре представлена лишь двумя деревьями. «Памятником живой природы» всероссийского значения в 2015-м названа сосна у бывшей деревни Урма в Кологривском районе. Ее возраст около 300 лет. Высота – более 11 метров, а в обхвате она – 6,3 метра. Ранее, в 2013-м, такой же статус присвоен вязу в бывшей деревне Черемисская Межевского района. Ему более 160 лет, высота - 35 метров, обхват ствола около 2 метров. Третий претендент в этот реестр пока на рассмотрении. Это всем в Костроме известный дуб черешчатый у филармонии. Его примерный возраст 100-150 лет. Высота – 18 метров. В его коре до сих пор можно отыскать монетки. Когда-то в филармонии был загс, и молодожены приходили к дереву и втыкали в расщелины коры деньги – на счастье. Старина-дуб и это варварство вытерпел. А еще он помнит старую керосиновую лавку, которая когда-то стояла рядом с ним. В 1961-м по распоряжению министра культуры СССР Екатерины Фурцевой в Костроме построили филармонию, и старая лавка пошла под снос. А дерево сохранили. Этот дуб может помнить и другие истории. По одной из версий, овраг, на краю которого он стоит, был в старину местом свиданий. И не исключено, что именно сюда «отправил» автор «Грозы» А. Островский на любовную встречу с Борисом несчастную Катерину… Предлагались в список претендентов на звание памятника и другие деревья: дуб и каштан на ул. Ивановской, два тополя бальзамических на улице Магистральной, белый тополь с пр. Мира, старый вяз на ул. Беленогова в Зотовской роще, манчжурский орех напротив «Дружбы» и др. Долго будет Карелия сниться Особая для Костромы тема - карельская береза. Да, да, та самая, которая продается на вес, поскольку высоко ценится за художественную текстуру древесины. И, что для многих удивительно, хорошо растет она не только в Карелии, но и у нас. В дендрарии эта береза представлена. А вообще карельская береза для Костромы – еще одна нереализованная возможность. Ее в наших краях - под Судиславлем - обнаружил Сергей Николаевич Багаев в 1961 году. Потом он нашел под Костромой целую «карельскую» рощицу из 60 деревьев. Позднее семья ученых-лесоводов Багаевых занималась искусственным разведением карельской березы - разбили плантацию, занимались прививками, многого добились. Но должного развития это чрезвычайно интересное направление, к сожалению, не получило. А ведь ценность этой древесины хорошо известна. Однако впоследствии багаевская плантация в 50 га была уничтожена. Землю решили отдать под дачи. Другого места, видно, не нашлось… Что имеем – не храним Пример не сегодняшний, не один год прошел с той поры. Но сих пор жалко ту рощу. И обидно, что для некоторых чиновников биология по-прежнему – не наука. Не воспринимают ее всерьез. На последнем «зеленом совете» были озвучены, к примеру, такие факты. Несколько лет назад очень плотно были посажены дубы на улице Пятницкой. «Напрасно вступают они в пору своей статной зрелости, - сказала методист ЭБЦ «Следово» Ольга Волкова, - расти здесь у них не получится». Посажены под проводами, а обрезать дубы нельзя – погибнут, обрезку эти деревья не переносят. Пример другого расточительства, который привела Ольга Волкова, ивы у восстановленного Шаговского пруда, которые могут не прижиться из-за отсутствия надлежащего за ними ухода после посадки. На «зеленом совете» был поставлен вопрос о необходимости соблюдения проектов озеленения, которые, как выяснилось, все же есть в городе, правда, видимо, исполняются они не всегда четко. Иначе бы дубы под линией ЛЭП не сажали. Эти документы, разработанные специалистами, «помогли бы избежать досадных просчетов при посадке деревьев, напрасных трудов, бессмысленных расходов и конфликтных ситуаций». Кроме того, было предложено доработать существующий сегодня «Порядок использования, охраны, защиты и восстановления зеленых насаждений на территории Костромы», сделав его своего рода настольной книгой для служб, которые занимаются благоустройством. Пожелание благое. Исполнится ли? Зинаида НИКОЛАЕВА. Фото автора и из открытых источников.
Костромички в социальных сетях и на кухнях бурно обсуждают животрепещущий вопрос: где же водятся настоящие мужики? Да и есть ли они вообще в нашем городе? Кто-то считает, что таких просто нет в природе – мол, вымерли, как мамонты. Однако оптимистки утверждают, что просто места надо знать! Не повод цепляться за уродов… Итак, какие же основные критерии настоящего мужика? Одна очень отчаявшаяся девушка опубликовала на популярном местном форуме: «Вот неужели в Костроме ну совсем невозможно познакомиться с Мужчиной? Не мелким, не худым и не толстым??? Не рыжим? Без очков, с нормальным говором, не областным??? Где мышцы предплечья развитее, чем живот? Неужели наш настолько вшивый регион этот 44, что совсем нет выхода к нормальным встречам??? Как что-то порядочное, так не из Костромы, с других городов... Вот и сидят девы разные по домам... Ведь недостаток нормальных Мужчин – это не повод цепляться за уродов». Вроде бы обычный женский крик души, но как же все дружно набросились на бедняжку, обвинив ее буквально во всех смертных грехах. Дошло до того, что она даже резко убавила критерии, написав кратко: «Не молодого, но не слишком бедного – содержать не могу!» Я опросила знакомых свободных девушек и женщин и с ужасом поняла, что в нашем городе и в самом деле проблема поиска настоящего мужчины существует. Причем дамы уже готовы закрывать глаза чуть ли не на все недостатки потенциального избранника. - Лишь бы был в штанах. А я приду с работы, накормлю его борщом, и пусть себе лежит на диване. Зато мне не будет так одиноко, – призналась одна из костромичек. Другая ищет мужчину, который не пьет. Говорит, что нет таких, и все тут! - По крайней мере, с заботливым, романтичным и внимательным в Костроме нынче проблематично пересечься, – уверено большинство женщин. За неимением идеального идеала… Любопытно, что костромские принцы считают, что у представительниц прекрасного пола просто-напросто чересчур завышены запросы: «Вот неужели в Костроме нет девушек с адекватными запросами»? Мол, очень бесят дамы и мужики, ищущие красавцев и красоток, будучи сами чуть красивее обезьяны. - Запросы девиц просто непонятны, с такими-то запросищами, как минимум, нужно быть наследной принцессой с парой островов приданого! – уверены местные мужчинки. Более того, в нашем городке хороших мужиков разбирают еще щенками, посему у нормальных мужчин к возрасту тридцати-сорока лет давным-давно есть соответствующая им внешне и по привычкам надёжная подруга. Неужели же нынче одиночкам только и остается – спать в обнимку с плюшевым медведем за неимением идеального идеала? Девочки, не отчаиваетесь! Просто хлебные места надо знать! Где искать? - Познакомиться – не проблема, проблема – найти СВОЕГО во всех смыслах человека. Опыт других показывает, что все-таки это возможно. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь, да и судьбоносные встречи, как правило, случайны. Не знаю, с чем это связано, но в Костроме действительно мало хороших мужчин. Мало, да еще и женатые преимущественно, что, впрочем, неудивительно, – тяжело вздыхают одинокие костромички. Я опросила знакомых и выяснила, что сейчас большинство находят свою половинку в социальных сетях. Оказывается, все слишком просто. Так, Лариса зашла на страничку понравившегося мужчины, оценила его фото. Он к ней заглянул, тоже плюсик поставил. А она взяла да и пригласила его в кино. Потом он ее позвал на прогулку. Третье свидание, как якобы и полагается по современному этикету, закончилось в постели. Причем Лара после этого так и осталась у него жить. Вскоре пара сыграла свадебку. - Не надо ждать первого шага от мужчины. Понравился – так и ухаживай за ним. Пригласи на свидание, – посоветовала Лариса. Некоторые рекомендуют искать настоящих мужиков в спортзалах и бассейнах. Кого не спрашивала – подобные попытки почему-то успехом так и не увенчались. Так, знакомая вот уже несколько лет регулярно посещает бассейн, но по-прежнему одинока. - Мужики часто приходят плавать с женами или детьми, так что бассейн – не вариант, – призналась она. По слухам, немало представителей сильного пола увлекается лыжами. Ну, каталась я на лыжах, так со мной заигрывали одни седовласые дедушки. Хотя, может, я просто не ту трассу выбрала? Некоторые ищут женишков в увеселительных заведениях. Так, моя приятельница именно там познакомилась со своим будущим мужем. Правда, прожили вместе совсем не долго, и теперь дама вновь находится в активном поиске. Причем она мечтает во что бы то ни стало узнать, где и когда будут корпоративы у силовиков, мол, уж там-то она наверняка найдет себе достойного мужчину. Ну-ну, пусть хоть помечтает… - Нет в Костроме нормальных мужиков, езжай в столицу – там рентабельных мужчин пруд пруди, – наивно полагают многие. Моя подружка пару лет назад уехала покорять столицу. Да, романы и романчики у нее и в самом деле случались, но она как и прежде абсолютно свободна. - У москвичей свои тараканы в головах, да и лимиту они, мягко говоря, не любят, - поделилась за рюмкой коньячка подружка. Бабушкин способ Самый надежный способ, как ни странно, – старинный. Ведь раньше жениха подыскивали родители, которые плохого своему ребенку никогда не посоветуют. Например, одна костромичка вышла замуж за мужчину, которого ей по сути дела нашла мать. Да-да, мудрая женщина порасспрашивала знакомых и нашла идеального зятя. Им оказался сын коллеги. Она им и прикупила билеты в театр. Дочке лишний билетик, который, якобы, дали на работе, вручила она. Жених тоже получил билет из рук матери. Молодые люди познакомились, стали встречаться и вскоре поженились. Живут очень счастливо. Золото партий Впрочем, по последним слухам, настоящие мужики нынче все не на шутку увлеклись политикой. Посему и ловить их на живца необходимо в партиях! Говорят, нередко встречаются даже холостые экземплярчики. Причем даже и с квартирой, и с приличной тачкой, и с дачей. Но таких, увы, голыми руками не возьмешь! Но наши женщины знают, как охотиться за штучными экземплярами. Правда, тут уж без вступления в партийные ряды никак не обойтись. Зато постоянные собрания и различные мероприятия – это всего лишь повод для поиска в «золоте партий» настоящей жемчужины. Хотите – верьте, хотите – нет, но реальный шанс встретить свою судьбу именно там, есть буквально у любой костромички. На курортах – все холостые? Говорят, свою вторую половинку самые наивные дамы и вовсе ищут на курортах и в санаториях. Но ведь общеизвестно, что там – все холостые! Поэтому закрутить курортный романчик вполне реально, но не более. Изредка душа требует именно легких, ни к чему не обязывающих романов. Хотя имеются исключения абсолютно из любого правила. Так, моя родственница нашла свою половинку в местном простеньком санатории. Пара весьма счастлива. Просто зажрались? Забавно, что костромские мужчины иной раз жалуются, что местные девушки просто зажрались. Так, один товарищ без ПМЖ никак не может найти приличную девицу. Правда, ему требуется непременно блондинка, обеспеченная и с жильем. Ну, и без детей. Однако любовь любовью, но вот прописывать его ни одна дама к себе не стала. - Ну, ПМЖ – это явно не ко мне, вообще прописка, жилье – дело такое: никого и никогда! – объясняют ему пассии. Невероятно, но даже сами мужчины признают, что мужчину найти несложно, его крайне сложно удержать! Но это – отдельная тема. Валерия ПЕХЕНЕЦ. №49 (876) от 7.12.22016.