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Мы привыкли считать наш город зеленым, но достаточно взглянуть на фотографии старой Костромы, и понимаешь: это давно не так. Сравнение явно не в пользу нынешнего времени. В разные годы и под разными предлогами под топор попали деревья со «сковородки», у входа и с боковой стороны «желтого дома», с улицы Советской, Островского и многих, многих других. Но сейчас речь не о вырубках, это отдельная тема, а о том, чем мы сегодня в дендрологическом плане богаты и насколько эффективно этим пользуемся. Зимой сосна зеленее кажется Прогулку по Костроме дендрологической логично начать с дендропарка. Это как раз то место, где за лесом видят каждое дерево. Отправились мы туда с членами «зеленого совета» при главе города, а экскурсоводом выступила член совета, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник филиала ФГУ «Всесоюзный научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» «Центрально-европейская лесная опытная станция» Галина Макеева. …Конечно, гулять по парку лучше весной, когда все только просыпается, оживает. Или осенью, когда краски так ярки и привлекательны. Но и в предзимье своя прелесть – испытываешь некое умиротворение, глядя, как природа, словно в долгий сон, уходит в холода. К тому же – всем известно – зимой сосна зеленее кажется. Костромской дендрарий – по размерам небольшой. Если ехать из центра города по улице Ленина, то после перекрестка с улицей Красная маевка надо свернуть направо. Образовался дендрологический парк здесь довольно давно, но даже не все старожилы тут побывали. А какое прекрасное место отдыха! Впрочем, биологи сожалеют как раз о другом. О том, что дендрарий используется лишь как зона рекреации, а не для ведения научно-исследовательских работ. Экскурсии здесь тоже бывают не так часто, как это возможно, и в основном лишь для студентов профильных специальностей и школьников. А поглядеть есть что. С чего начинается парк Работы по закладке костромского дендрария начались в 1974 году. Кроме посадки деревьев здесь планировалось разместить здание администрации и научную часть. «Предполагалось, - говорит Галина Юрьевна, - что дендрарий станет со временем настоящим ботаническим садом. Но, к сожалению, эти планы не осуществились». Причина – традиционная, можно сказать, вечная – нет денег. Люди, которым принадлежала идея создать в Костроме дендрарий, - ученый с мировым именем, академик ВАСХНИЛ Александр Сергеевич Яблоков и его ученик, Сергей Николаевич Багаев, работавший на Костромской лесной опытной станции, заслуженный лесовод РФ. Академик всегда говорил: после себя на земле надо оставить след – посаженные деревья, леса, парки. Сам Яблоков создал такой дендрарий (один из лучших в Европе) на бывшем пустыре в подмосковной Ивантеевке. Александр Сергеевич родился в Костромской губернии (сейчас его малая родина оказалась на территории Ивановской области), учился в костромской гимназии, а в зрелые годы немало различных исследований проводил в наших лесах вместе с С.Н. Багаевым. Идею горячо поддержала Наталья Григорьевна Рыбникова, которая была тогда главным архитектором Костромы. Нашлись и другие энтузиасты. Один из них - лесничий Сущевского лесничества Костромского лесхоза, заслуженный лесовод РФ Николай Александрович Андреев. Кроме них, активное участие в организации дендропарка принимали лесоводы П.Н. Ступин, Н.М. Малышев, Г.М. Бухарева и другие. Бригада, которую создал Н.А. Андреев, начала закладывать дендропарк на голом месте - в 59-м квартале Костромского лесничества. Большинство саженцев были выращены своими силами. Для этого специалисты искали по старинным барским усадьбам и паркам сохранившиеся реликтовые деревья, собирали семена, черенки, выращивали саженцы. По плану требовалось выкопать еще и пруды. Когда же выяснилось, что и на это нет средств, Андреев нашел выход, проявив хозяйственную смекалку. Договорился с военными строителями, которые в это время возводили две панельные пятиэтажки на пр. Мира в районе ул. Беговой, что те будут здесь брать необходимый им грунт. В итоге образовалось два больших котлована для прудов. Вода поступала от здешних родников, была очень чистая, потому сюда запустили несколько тысяч мальков карпа. Их потомки, к радости местных рыбаков, здесь проживают до сих пор. Еще одна достопримечательность дендропарка – высаженные в виде звезды елочки. Правда, деревья сейчас разрослись, и звезду видно лишь с высоты… Это может быть выгодно В других городах дендрарии зарабатывают деньги и ведут большую эколого-образовательную работу с населением. Например, в Бирюлево. Здесь жизнь просто кипит. Тут тебе и прокат беговых лыж и велосипедов, и продажа подарков ручной работы, и выставки из экоматериалов, и различные мастер-классы, и бесплатные кружки для юных биологов и экологов, клубы, тренинги и регулярные экскурсии, и самые разнообразные фестивали и конкурсы и пр. Популярно в Бирюлевском дендропарке, к примеру, такое мероприятие, как «Дармарка», на которую люди приносят одежду, игрушки и прочие вещи, чтобы обменять их на понравившиеся вещи других участников или отдать нуждающимся. Это, как ни покажется странным, тоже экология – потому что речь идет об экономии природных ресурсов. У нас в дендрарии – тишина и безлюдье. Хорошо хоть чистоту поддерживают - в парке довольно чисто, что несказанно порадовало. Регулярно проводятся субботники. Ребята из школьного лесничества высаживают деревья. Организуются экологические десанты. И даже пруды чистятся. В частности, члены костромского клуба подводников не раз убирали акваторию от бутылок, банок и другого мусора. Дерево дереву рознь В нашем дендрарии немногим более 30 видов древесных растений. Немного. Для сравнения: в дендросаду районного Переславля-Залесского – более 600, в дендропарках Москвы и Петербурга – за тысячу. В Костромском дендропарке растут: дуб черешчатый, клен остролистный, тополь берлинский, лиственница сибирская, пихта сибирская, сосна кедровая, сосна Банкса, ель обыкновенная, ель европейская, ель голубая, туя западная, вяз гладкий, береза бородавчатая и др. Несмотря на привычные названия, опоздать некоторые растения сложно. Галина Макеева показала, к примеру, лист красного цвета. Клен? Цвет – как у клена. И ствол вроде схож – серый. Но не клен. Дуб? Но у обычного дуба лист осенью желт, лопасти не такие острые, ствол гладкий, а само дерево не отличается стройностью. Но, оказалось, что это все же дуб. Но не обычный, а дуб красный, родом из Северной Америки. Осенью листья у него необычно красивого оттенка, а у молоденьких деревьев вообще ярко красные. А это, с разреженной кроной, немного уродливое на вид, дитя Кавказа - сосна Муррея. Как фантастическое растение описывал ее классик русской литературы К. Паустовский: «Ее прозвали «пожарной сосной» за ее свойство великолепно разрастаться на гарях. Это свойство объяснялось тем, что шишки такой сосны висели на дереве по пятнадцать - двадцать лет и раскрывались только в сильную жару. Легче всего эти шишки раскрывались во время лесных пожаров. Но семена высыпались из шишек только после того, как огонь прекращался. Семена «пожарной сосны» не теряли всхожести десятки лет». Сосну Банкса, получившую имя в честь известного английского натуралиста, по-другому величают канадская роговая сосна, сосна Гудзонова залива, блэк джек, лабрадорская сосна, северная низкорослая сосна, сосна принцессы, щеголеватая сосна. Сосна крючковатая - тоже интересное растение. Названа так потому, что щитки на наружной стороне шишек вздуты маленькими пирамидками, и концы их загнуты крючками вниз. Растет в Крыму, на Кавказе, но поскольку не боится холода, то хорошо прижилась и в наших северных широтах. А вот когда говорят, что в Костроме прижились кедры – не верьте. Настоящий кедр, из которого делали гроб Господень, не растет на севере. Под именем «кедр» у нас известна кедровая сосна (или кедр сибирский), в действительности не относящаяся к этому роду. Она похожа на обычную сосну, но у нее длиннее иголки, и их не две, а пять. Пройду я по Каштановой, сверну на Тополиную Многие из этих растений не просто интересны сами по себе, но еще и очень декоративны. Например, клен татарский, дуб красный и др. Как бы хотелось, чтоб такие растения украсили город. Но их пока мало, хотя и встречаются на улицах города. Например, два красных дуба растут во дворе 41-го лицея. Да еще - в личных садах костромичей. А всего на улицах Костромы произрастает более 100 видов древесных растений. Есть редкие для нашей полосы. Например, в Давыдовском микрорайоне было посажено уксусное дерево (или по-научному сумах оленерогий). У бывшего кинотеатра «Дружба» прижился манчжурский орех. Редкий белый тополь сохранился в парке «Центральный» и на аллее рядом с бывшим «Универбытом» на пр. Мира. Всем известны каштаны у «красного дома» на ул. Дзержинского и на Никитской. Но мало кто знает, что это дерево в Кострому привезли из Риги в начале 19-го века по требованию увлекавшегося разбивкой парков тогдашнего губернатора Карла Ивановича Баумгартена. Каштаны на удивление хорошо прижились. Стараниями г-на Баумгартена там, где сейчас парк «Центральный», был разбит вместо заброшенного бульвара с клоачным оврагом настоящий английский парк с «прекрасной в китайском вкусе беседкой». Редкие растения для этого сада он заказывал из разных мест и сам порой ходил с садовым инструментом и обрезал ветки… Но после Октябрьской революции английский сад был уничтожен, позднее здесь разбили парк. Но редких деревьев в нем нет, кроме разве что одного белого тополя. Кто посадил – не знаем, но они – памятники В России есть программа – «Деревья – памятники живой природы». Ее цель - поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, имеющих культурную, историческую и природную ценность. Наша область в этом реестре представлена лишь двумя деревьями. «Памятником живой природы» всероссийского значения в 2015-м названа сосна у бывшей деревни Урма в Кологривском районе. Ее возраст около 300 лет. Высота – более 11 метров, а в обхвате она – 6,3 метра. Ранее, в 2013-м, такой же статус присвоен вязу в бывшей деревне Черемисская Межевского района. Ему более 160 лет, высота - 35 метров, обхват ствола около 2 метров. Третий претендент в этот реестр пока на рассмотрении. Это всем в Костроме известный дуб черешчатый у филармонии. Его примерный возраст 100-150 лет. Высота – 18 метров. В его коре до сих пор можно отыскать монетки. Когда-то в филармонии был загс, и молодожены приходили к дереву и втыкали в расщелины коры деньги – на счастье. Старина-дуб и это варварство вытерпел. А еще он помнит старую керосиновую лавку, которая когда-то стояла рядом с ним. В 1961-м по распоряжению министра культуры СССР Екатерины Фурцевой в Костроме построили филармонию, и старая лавка пошла под снос. А дерево сохранили. Этот дуб может помнить и другие истории. По одной из версий, овраг, на краю которого он стоит, был в старину местом свиданий. И не исключено, что именно сюда «отправил» автор «Грозы» А. Островский на любовную встречу с Борисом несчастную Катерину… Предлагались в список претендентов на звание памятника и другие деревья: дуб и каштан на ул. Ивановской, два тополя бальзамических на улице Магистральной, белый тополь с пр. Мира, старый вяз на ул. Беленогова в Зотовской роще, манчжурский орех напротив «Дружбы» и др. Долго будет Карелия сниться Особая для Костромы тема - карельская береза. Да, да, та самая, которая продается на вес, поскольку высоко ценится за художественную текстуру древесины. И, что для многих удивительно, хорошо растет она не только в Карелии, но и у нас. В дендрарии эта береза представлена. А вообще карельская береза для Костромы – еще одна нереализованная возможность. Ее в наших краях - под Судиславлем - обнаружил Сергей Николаевич Багаев в 1961 году. Потом он нашел под Костромой целую «карельскую» рощицу из 60 деревьев. Позднее семья ученых-лесоводов Багаевых занималась искусственным разведением карельской березы - разбили плантацию, занимались прививками, многого добились. Но должного развития это чрезвычайно интересное направление, к сожалению, не получило. А ведь ценность этой древесины хорошо известна. Однако впоследствии багаевская плантация в 50 га была уничтожена. Землю решили отдать под дачи. Другого места, видно, не нашлось… Что имеем – не храним Пример не сегодняшний, не один год прошел с той поры. Но сих пор жалко ту рощу. И обидно, что для некоторых чиновников биология по-прежнему – не наука. Не воспринимают ее всерьез. На последнем «зеленом совете» были озвучены, к примеру, такие факты. Несколько лет назад очень плотно были посажены дубы на улице Пятницкой. «Напрасно вступают они в пору своей статной зрелости, - сказала методист ЭБЦ «Следово» Ольга Волкова, - расти здесь у них не получится». Посажены под проводами, а обрезать дубы нельзя – погибнут, обрезку эти деревья не переносят. Пример другого расточительства, который привела Ольга Волкова, ивы у восстановленного Шаговского пруда, которые могут не прижиться из-за отсутствия надлежащего за ними ухода после посадки. На «зеленом совете» был поставлен вопрос о необходимости соблюдения проектов озеленения, которые, как выяснилось, все же есть в городе, правда, видимо, исполняются они не всегда четко. Иначе бы дубы под линией ЛЭП не сажали. Эти документы, разработанные специалистами, «помогли бы избежать досадных просчетов при посадке деревьев, напрасных трудов, бессмысленных расходов и конфликтных ситуаций». Кроме того, было предложено доработать существующий сегодня «Порядок использования, охраны, защиты и восстановления зеленых насаждений на территории Костромы», сделав его своего рода настольной книгой для служб, которые занимаются благоустройством. Пожелание благое. Исполнится ли? Зинаида НИКОЛАЕВА. Фото автора и из открытых источников.
Костромички в социальных сетях и на кухнях бурно обсуждают животрепещущий вопрос: где же водятся настоящие мужики? Да и есть ли они вообще в нашем городе? Кто-то считает, что таких просто нет в природе – мол, вымерли, как мамонты. Однако оптимистки утверждают, что просто места надо знать! Не повод цепляться за уродов… Итак, какие же основные критерии настоящего мужика? Одна очень отчаявшаяся девушка опубликовала на популярном местном форуме: «Вот неужели в Костроме ну совсем невозможно познакомиться с Мужчиной? Не мелким, не худым и не толстым??? Не рыжим? Без очков, с нормальным говором, не областным??? Где мышцы предплечья развитее, чем живот? Неужели наш настолько вшивый регион этот 44, что совсем нет выхода к нормальным встречам??? Как что-то порядочное, так не из Костромы, с других городов... Вот и сидят девы разные по домам... Ведь недостаток нормальных Мужчин – это не повод цепляться за уродов». Вроде бы обычный женский крик души, но как же все дружно набросились на бедняжку, обвинив ее буквально во всех смертных грехах. Дошло до того, что она даже резко убавила критерии, написав кратко: «Не молодого, но не слишком бедного – содержать не могу!» Я опросила знакомых свободных девушек и женщин и с ужасом поняла, что в нашем городе и в самом деле проблема поиска настоящего мужчины существует. Причем дамы уже готовы закрывать глаза чуть ли не на все недостатки потенциального избранника. - Лишь бы был в штанах. А я приду с работы, накормлю его борщом, и пусть себе лежит на диване. Зато мне не будет так одиноко, – призналась одна из костромичек. Другая ищет мужчину, который не пьет. Говорит, что нет таких, и все тут! - По крайней мере, с заботливым, романтичным и внимательным в Костроме нынче проблематично пересечься, – уверено большинство женщин. За неимением идеального идеала… Любопытно, что костромские принцы считают, что у представительниц прекрасного пола просто-напросто чересчур завышены запросы: «Вот неужели в Костроме нет девушек с адекватными запросами»? Мол, очень бесят дамы и мужики, ищущие красавцев и красоток, будучи сами чуть красивее обезьяны. - Запросы девиц просто непонятны, с такими-то запросищами, как минимум, нужно быть наследной принцессой с парой островов приданого! – уверены местные мужчинки. Более того, в нашем городке хороших мужиков разбирают еще щенками, посему у нормальных мужчин к возрасту тридцати-сорока лет давным-давно есть соответствующая им внешне и по привычкам надёжная подруга. Неужели же нынче одиночкам только и остается – спать в обнимку с плюшевым медведем за неимением идеального идеала? Девочки, не отчаиваетесь! Просто хлебные места надо знать! Где искать? - Познакомиться – не проблема, проблема – найти СВОЕГО во всех смыслах человека. Опыт других показывает, что все-таки это возможно. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь, да и судьбоносные встречи, как правило, случайны. Не знаю, с чем это связано, но в Костроме действительно мало хороших мужчин. Мало, да еще и женатые преимущественно, что, впрочем, неудивительно, – тяжело вздыхают одинокие костромички. Я опросила знакомых и выяснила, что сейчас большинство находят свою половинку в социальных сетях. Оказывается, все слишком просто. Так, Лариса зашла на страничку понравившегося мужчины, оценила его фото. Он к ней заглянул, тоже плюсик поставил. А она взяла да и пригласила его в кино. Потом он ее позвал на прогулку. Третье свидание, как якобы и полагается по современному этикету, закончилось в постели. Причем Лара после этого так и осталась у него жить. Вскоре пара сыграла свадебку. - Не надо ждать первого шага от мужчины. Понравился – так и ухаживай за ним. Пригласи на свидание, – посоветовала Лариса. Некоторые рекомендуют искать настоящих мужиков в спортзалах и бассейнах. Кого не спрашивала – подобные попытки почему-то успехом так и не увенчались. Так, знакомая вот уже несколько лет регулярно посещает бассейн, но по-прежнему одинока. - Мужики часто приходят плавать с женами или детьми, так что бассейн – не вариант, – призналась она. По слухам, немало представителей сильного пола увлекается лыжами. Ну, каталась я на лыжах, так со мной заигрывали одни седовласые дедушки. Хотя, может, я просто не ту трассу выбрала? Некоторые ищут женишков в увеселительных заведениях. Так, моя приятельница именно там познакомилась со своим будущим мужем. Правда, прожили вместе совсем не долго, и теперь дама вновь находится в активном поиске. Причем она мечтает во что бы то ни стало узнать, где и когда будут корпоративы у силовиков, мол, уж там-то она наверняка найдет себе достойного мужчину. Ну-ну, пусть хоть помечтает… - Нет в Костроме нормальных мужиков, езжай в столицу – там рентабельных мужчин пруд пруди, – наивно полагают многие. Моя подружка пару лет назад уехала покорять столицу. Да, романы и романчики у нее и в самом деле случались, но она как и прежде абсолютно свободна. - У москвичей свои тараканы в головах, да и лимиту они, мягко говоря, не любят, - поделилась за рюмкой коньячка подружка. Бабушкин способ Самый надежный способ, как ни странно, – старинный. Ведь раньше жениха подыскивали родители, которые плохого своему ребенку никогда не посоветуют. Например, одна костромичка вышла замуж за мужчину, которого ей по сути дела нашла мать. Да-да, мудрая женщина порасспрашивала знакомых и нашла идеального зятя. Им оказался сын коллеги. Она им и прикупила билеты в театр. Дочке лишний билетик, который, якобы, дали на работе, вручила она. Жених тоже получил билет из рук матери. Молодые люди познакомились, стали встречаться и вскоре поженились. Живут очень счастливо. Золото партий Впрочем, по последним слухам, настоящие мужики нынче все не на шутку увлеклись политикой. Посему и ловить их на живца необходимо в партиях! Говорят, нередко встречаются даже холостые экземплярчики. Причем даже и с квартирой, и с приличной тачкой, и с дачей. Но таких, увы, голыми руками не возьмешь! Но наши женщины знают, как охотиться за штучными экземплярами. Правда, тут уж без вступления в партийные ряды никак не обойтись. Зато постоянные собрания и различные мероприятия – это всего лишь повод для поиска в «золоте партий» настоящей жемчужины. Хотите – верьте, хотите – нет, но реальный шанс встретить свою судьбу именно там, есть буквально у любой костромички. На курортах – все холостые? Говорят, свою вторую половинку самые наивные дамы и вовсе ищут на курортах и в санаториях. Но ведь общеизвестно, что там – все холостые! Поэтому закрутить курортный романчик вполне реально, но не более. Изредка душа требует именно легких, ни к чему не обязывающих романов. Хотя имеются исключения абсолютно из любого правила. Так, моя родственница нашла свою половинку в местном простеньком санатории. Пара весьма счастлива. Просто зажрались? Забавно, что костромские мужчины иной раз жалуются, что местные девушки просто зажрались. Так, один товарищ без ПМЖ никак не может найти приличную девицу. Правда, ему требуется непременно блондинка, обеспеченная и с жильем. Ну, и без детей. Однако любовь любовью, но вот прописывать его ни одна дама к себе не стала. - Ну, ПМЖ – это явно не ко мне, вообще прописка, жилье – дело такое: никого и никогда! – объясняют ему пассии. Невероятно, но даже сами мужчины признают, что мужчину найти несложно, его крайне сложно удержать! Но это – отдельная тема. Валерия ПЕХЕНЕЦ. №49 (876) от 7.12.22016.
В Костромской области установлена величина прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения за III квартал 2016 года. Соответствующее постановление принято администрацией региона. В расчете на душу населения его размер увеличился по сравнению со вторым кварталом на 0,3 процента и составил 9377 рублей, для трудоспособного населения – 10186 рублей, для пенсионеров - 7840 рублей и для детей - 9116 рублей. Корреспондент «КНГ» решила выяснить, можно ли прожить на «минималку». За основу была взята сумма, предназначенная для трудоспособного населения, - 10186 рублей. НЗ не предусмотрен Для начала выясним, на что мы должны распределить эти деньги. Во-первых – это оплата коммунальных услуг (3500 рублей за двухкомнатную квартиру). Для меня это дело принципиальное, предпочитаю не иметь долгов, ведь если не заплатишь один месяц, на следующий уже придет еще более неподъемная сумма. Да к тому же в квартире стоят счетчики – на газ, электроэнергию, горячую и холодную воду. Не передай своевременно эти данные, и тебе придет расчет по нормативу. А он намного больше реального моего потребления. В квартире есть стационарный телефон и Интернет (плата – 220 и 600 рублей). Кроме того, немаловажная часть бюджета – это транспортные расходы. Для поездки на работу каждый день необходимо минимум 34 рубля. Пешком из Давыдовского до центра не доберешься. А рабочих дней у нас 22 в месяц, значит, надо отложить 748 рублей. В общем, на всю эту «обязаловку» надо отложить 4996 рублей. Если эту сумму вычесть из костромского прожиточного минимума для трудоспособного населения – получается 5193 рублей. «Громадная» сумма! О каких-либо покупках или поездках летом в дом отдыха, к морю не стоить и мечтать. Не до жиру, быть бы живу. Даже на лекарства не хватит. Надо стараться не заболеть! Между тем, прожиточный минимум - это не только сумма, которую расходуешь на питание. Сюда же включены и необходимые налоги, оплаты, сборы. Часть прожиточного минимума предусмотрена на покупку одежды, обуви, бытовой техники и других непродовольственных товаров. А если наступит форс-мажор, например, возникнет необходимость оплатить операцию или невзначай порвется сапог? Об этом лучше и не думать. Сто кило картошки на год! Прожиточный минимум базируется на потребительской корзине. Это набор товаров и услуг, обеспечивающих комфортное и полноценное проживание человека на протяжении года и удовлетворяющих его минимальные потребности. Что входит в состав потребительской корзины в 2016 году? В первую очередь это продукты питания, которые составляют около 50 процентов ее стоимости. Если сравнить со странами Западной Европы, там эта цифра не превышает 20 процентов. В 2016 году, согласно расчетам правительства, трудоспособный гражданин употребляет за год 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей, 60 кг свежих фруктов, 126,5 кг хлеба и хлебопродуктов, 58,6 кг мясных и 18,5 кг рыбопродуктов. Это значит, что обычный среднестатистический гражданин Российской Федерации для нормального существования должен употреблять в день 300 граммов хлеба, картошки – 280 г, овощей – 300 г, фруктов свежих – 160 г, сладкого – 60 г, молока и молочных продуктов – 800 г, масла растительного и жиров – 40 г. А также один раз в два дня съедать одно яйцо, довольствоваться в день 160 граммами мяса и употреблять за неделю 350 граммов рыбы. Инфляция каждый месяц гонит вверх цены на продукты, поэтому оставшаяся сумма в 5193 рубля уйдет на продукты, на нее надо будет продержаться целый месяц. Месяц, в среднем, – 31 день. Значит, в день можно тратить 167 рублей 50 копеек. Эта сумма недорогого бизнес-ланча в кафешке, а мне надо распределить эти деньги на продукты для завтрака, обеда и ужина. Питаясь на эту сумму, каждый человек должен бодро и весело утром мчаться на работу, плодотворно там трудится, вечером заниматься домашними делами, принимать гостей. Не до жиру, быть бы живу! В неделю по моим расчетам я могла истратить 1169 рублей. Что же – отправляемся в магазин. Покупаем курицу, килограмм обойдется нам в 150 рублей. Кладем в корзину бутылку растительного масла – это еще 68 рублей. Добавляем пять кило картошки – 50 рублей. Надо прикупить капусты, из нее мы будем варить свежие щи. Кочан вытянул на 60 рублей. Морковь – 38 рублей за кило. Головка чеснока – 30 рублей. Берем два килограмма риса – 80 рублей, один килограмм пшеничной крупы – 35 рублей. Полтора килограмма макарон – 40 рублей. Десяток яиц – 50 рублей. Берем пачку сливочного масла – 80 рублей. Кетчуп – 50 рублей. Люблю твердый сыр, поэтому как обойтись без него. Небольшой кусок его стоит 95 рублей. Надо не забыть пачку соли и килограмм сахара – итого 90 рублей. Тут я вспоминаю, что забыла купить молоко. Выбираю с жирностью 2,5 процента. Оно стоит 50 рублей. И банку сметаны (жирность 15 процентов) – 66 рублей. На оставшиеся 137 рублей покупаю буханку черного хлеба (булки я не люблю) – 31 рубль. И пачку творога (106 рублей). Все! Мой лимит исчерпан. Этими продуктами мне предстоит питаться неделю. Через некоторое время начинаю понимать, что в мою продуктовую корзину не попали рыба, фрукты и чай. Что делать – назад пути нет, придется как-то выкручиваться. Сначала я разделала курицу на части: грудка – отдельно, ножки – отдельно. И вот меню на неделю. Понедельник Завтрак: Вареное яйцо и бутерброд с кусочком сыра. Все это запиваем чаем из своих сушеных яблок, благо в этом году был на них урожай. Обед: Суп куриный с картофелем и морковью. Красиво и полезно. Но куриную ножку не съедаю, а оставляю на вечер. Ужин: Курица из супа плюс гарнир из риса, политый кетчупом. Вдруг очень захотелось свежих овощей и пришлось натереть моркови. Хорошо, есть чеснок. Сдабриваем закуску ложкой сметаны. И ничего, даже вкусно. И что радует, малокалорийно! Вторник Завтрак: Пшенная каша, сваренная на стакане молока. Обед: «Ленивый плов». Отвариваем рис, потом в него кладем поджаренную морковь, добавляем кетчуп. Кто скажет, что не хватает мяса? Ужин: Вареная картошка, сдобренная растительным маслом. А вместо свежей помидорки кетчуп. И уже захотелось чего-то вкусненького… Пришлось пожарить ломтик черного хлеба на растительном масле. Вбила одно яйцо. Объеденье! Среда Завтрак: Гренки из черного хлеба. Взбиваем яйцо с молоком и окунаем в них кусочки хлеба. Жарим, весьма неплохо! Обед: Щи из второго куска курицы. В них кладем свежую капусту. Но второе макароны с натертым сыром. Ужин: Сырники из творога. Со сметаной они просто восхитительны. Четверг Завтрак: Яичница из двух яиц. Обед: Макароны с жареной куриной грудкой. Ужин: Жареная капуста с кетчупом. Удивительно, чем дальше в «лес», тем больше понимаешь вкус простых продуктов! Пятница Завтрак: Горячий бутерброд с сыром. И пшенная каша. Обед: Куриный бульон с макаронами. На второе – печеный картофель с сыром. Ужин: Картофельное пюре с морковным салатом. И вареное всмятку яйцо. Оказывается, именно яйцо всмятку может стать хорошим завершающим аккордом ужина! Суббота Завтрак: Рисовая каша. Обед: Жареная вареная картошка со сметаной. Салат из свежей капусты. Ужин: Омлет из двух яиц. Постепенно привыкаешь и начинаешь радоваться любому приему пищи! Воскресенье Завтрак: Жареный хлеб, залитый яйцом, и посыпанный сыром. Обед: Макароны с кусочком жареной курицы. Ужин: Рисовая запеканка. В итоге я поняла, что на утвержденный правительством прожиточный минимум, конечно, можно протянуть месяц. Но чтобы сделать своё питание разнообразным и полезным, надо быть очень находчивым и изобретательным. Денег не хватает даже на мясо, рыбу (цена килограмма мяса – 260 рублей, рыбы (минтай) - 150 рублей), на молочные продукты и фрукты. И такая жизнь мне предстояла еще три недели. Выдержала. Но скажу, что очень скучно жить без печенья и пары конфет! Секреты знатока экономии Надо сказать, что по прошествии недели на «финансовой» диете я поняла, что сделала массу недочетов в своем меню. Поэтому тонкостями со мной поделилась знакомая Лариса. Жить на тысячу рублей в неделю ей не привыкать. У молодой женщины с невысокой зарплатой всегда немало желаний. А вот возможности приходится изыскивать. Ей хочется и новое пальто к зиме, бывает, нужны деньги на концерт любимого артиста. А уж съездить на отдых летом – это обязательно. Поэтому ежемесячно девушка откладывает деньги. Чтобы сэкономить, она предпочитает покупать продукты по акции. Благо, около дома есть несколько магазинов, где можно выбрать товар подешевле. Кроме того, суп она варит один раз на неделю, пятилитровую кастрюлю. И не заморачивается потом думами о горячем. Большое подспорье в меню составляют заготовки овощей, выращенных на своем огороде. Вкуснее лечо, соленых огурчиков и помидоров в собственном соку я ни у кого не пробовала. Кстати, картошку она предпочитает покупать и говорит, что на небольшом участке (шесть соток) лучше выращивать другие овощи. Лариса считает, что жить на весьма небольшие деньги, не протянув при этом ноги, можно. Конечно, о деликатесах (красная рыба, сырокопченая колбаса) надо забыть. «Зато летом у меня будет возможность увидеть новые места, получить новые впечатления. Это здорово!» - говорит женщина. Светлана ГАПОНЮК. «Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины, включающая в себя минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, а так же обязательные налоги и сборы» - Федеральный закон от 24.10.1997 №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».